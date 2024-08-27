التواصل الحكومي تقنية الجيل الخامس المتقدم الأحدث والأعلى مستوى في قطاع شبكات الاتصالات

MENAFN - Al-Anbaa) قال مركز التواصل الحكومي عبر حسابه الرسمي بموقع «X»، إن تمهيدا لإطلاق تقنية الجيل الخامس المتقدم (5G-A)، فإن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أتاحت للمهتمين تجربة الخدمة اليوم (الثلاثاء) وغدا (الأربعاء) في مركز تسوق برج الحمراء الدور الأرضي.

وجاء في منشور مركز التواصل أن تقنية (5G-A) تعتبر الأحدث والأعلى مستوى في قطاع شبكات الاتصالات، حيث تتركز مميزاتها في التالي:

1- تحقيق قفزة نوعية في دعم الخدمات والتطبيقات الرقمية المعاصرة والتحسين المستمر لتجربة المستخدمين لخدمات شبكات الاتصالات المتنقلة.

2- تعزيز زيادة سعات شبكات الاتصالات المتنقلة مما يتيح استمتاع المستخدمين بخدمات عالية.

3- تلبية احتياجات وتطبيقات المدن الذكية وتسهيل نقل البيانات بسرعات فائقة في المشاريع المستقبلية والتي تصل إلى 10 غيغابت في الثانية، بحيث تعود بالفائدة على مختلف القطاعات الحكومية والصناعية والتجارية إضافة إلى الأفراد.