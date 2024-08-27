Wednesday, 28 August 2024 02:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التواصل الحكومي تقنية الجيل الخامس المتقدم الأحدث والأعلى مستوى في قطاع شبكات الاتصالات

8/27/2024 3:07:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال مركز التواصل الحكومي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «X»، إن تمهيدا لإطلاق تقنية الجيل الخامس المتقدم (5G-A)، فإن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أتاحت للمهتمين تجربة الخدمة اليوم (الثلاثاء) وغدا (الأربعاء) في مركز تسوق برج الحمراء الدور الأرضي.

وجاء في منشور مركز التواصل أن تقنية (5G-A) تعتبر الأحدث والأعلى مستوى في قطاع شبكات الاتصالات، حيث تتركز مميزاتها في التالي:

1- تحقيق قفزة نوعية في دعم الخدمات والتطبيقات الرقمية المعاصرة والتحسين المستمر لتجربة المستخدمين لخدمات شبكات الاتصالات المتنقلة.

2- تعزيز زيادة سعات شبكات الاتصالات المتنقلة مما يتيح استمتاع المستخدمين بخدمات عالية.

3- تلبية احتياجات وتطبيقات المدن الذكية وتسهيل نقل البيانات بسرعات فائقة في المشاريع المستقبلية والتي تصل إلى 10 غيغابت في الثانية، بحيث تعود بالفائدة على مختلف القطاعات الحكومية والصناعية والتجارية إضافة إلى الأفراد.

MENAFN27082024000130011022ID1108607418

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث