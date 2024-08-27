التواصل الحكومي تقنية الجيل الخامس المتقدم الأحدث والأعلى مستوى في قطاع شبكات الاتصالات

(MENAFN
- Al-Anbaa)
قال مركز التواصل الحكومي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي
«X»، إن تمهيدا لإطلاق تقنية الجيل الخامس المتقدم (5G-A)، فإن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أتاحت للمهتمين تجربة الخدمة اليوم (الثلاثاء) وغدا (الأربعاء) في مركز تسوق برج الحمراء الدور الأرضي.
وجاء في منشور مركز التواصل أن تقنية (5G-A) تعتبر الأحدث والأعلى مستوى في قطاع شبكات الاتصالات، حيث تتركز مميزاتها في التالي:
1- تحقيق قفزة نوعية في دعم الخدمات والتطبيقات الرقمية المعاصرة والتحسين المستمر لتجربة المستخدمين لخدمات شبكات الاتصالات المتنقلة.
2- تعزيز زيادة سعات شبكات الاتصالات المتنقلة مما يتيح استمتاع المستخدمين بخدمات عالية.
3- تلبية احتياجات وتطبيقات المدن الذكية وتسهيل نقل البيانات بسرعات فائقة في المشاريع المستقبلية والتي تصل إلى 10 غيغابت في الثانية، بحيث تعود بالفائدة على مختلف القطاعات الحكومية والصناعية والتجارية إضافة إلى الأفراد.
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