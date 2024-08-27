رئيس الوزراء مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتسريع عملية التنمية والبناء



تطبيق القوانين على الجميع والعمل على تلمُّس وحلّ مشاكل المواطنين

المجلس اطلع على استعدادات عقد مؤتمر القمة لدول مجلس التعاون ديسمبر المقبل إضافة خدمات جديدة إلى «سهل» بهدف التحول الرقمي الحكومي وإنهاء المعاملات الورقية

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله ـ رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي:

اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.

من جهة أخرى، وجه سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء كلمة رحب فيها بالأخت والإخوة الوزراء الجدد وهم خليفة عبدالله العجيل العسكر وزير التجارة والصناعة، وعبداللطيف حامد حمد المشاري وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان، والدكتور نادر عبدالله محمد الجلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة، ونورة سليمان سالم الفصام وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بمناسبة صدور المرسوم الأميري رقم 140 لسنة 2024 بشأن تعديل وزاري يوم الأحد الماضي، شاكرا لهم قبولهم تحمل مسؤولية العمل الوزاري في هذه المرحلة الهامة، منوها بالتوجيهات السديدة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بعد أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام سموه أول من أمس الإثنين بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة، حيث أكد سموه أهمية تضافر الجهود ووضع مصلحة الوطن دائما فوق كل اعتبار والعمل على تطوير الأداء الحكومي لتحقيق كافة الإنجازات والأهداف للسير على طريق التنمية ومواجهة التحديات لتلبية أمال المواطنين وتطلعاتهم ووضع الحلول العملية لكافة القضايا بما يعود بالخير والمنفعة على الجميع.

ودعا سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، الوزراء إلى ضرورة مضاعفة الجهود والعطاء والعمل بروح الفريق الواحد لتسريع عملية التنمية والبناء في البلاد لتحقيق الطموحات وتطبيق القوانين على الجميع والعمل على تلمس وحل مشاكل المواطنين.

وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، عن شكره للإخوة د. أنور علي المضف وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار السابق ود.عادل محمد العدواني وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق على جهودهما التي بذلاها أثناء توليهما مناصبهما الوزارية متمنيا لهما موفور الصحة والعافية.

من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من الشيخ عبدالعزيز مشعل مبارك العبدالله وكيل الشؤون المالية والإدارية والموظفين في الديوان الأميري بشأن الاستعدادات والترتيبات لمؤتمر القمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي ستستضيفه دولة الكويت في ديسمبر 2024، مشيرا إلى المهام التي تضطلع بها اللجنة العليا للإعداد والتحضير لمؤتمر القمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واللجان المنبثقة منها وذلك حرصا من مجلس الوزراء على متابعة جميع التفاصيل المتعلقة بهذه القمة لإظهارها بأفضل صورة ولإبراز مكانة دولة الكويت في استضافة هذا الحدث الخليجي المهم الذي سيسهم في تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي وتحقيق مصالح وآمال شعوب دول المجلس.

كما اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر سعود العمر وفريق العمل المكلف بتطوير التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» بشأن آخر المستجدات والتفاصيل المتعلقة بالخدمات الجديدة التي سيتم إضافتها إلى تطبيق سهل والذي يهدف إلى التحول الرقمي الحكومي وإنهاء المعاملات الورقية للمراجع مع الجهات الحكومية بأسرع وقت وبكل سهولة ويسر.

من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على التوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن مشاريع مراسيم بقوانين ومشاريع مراسيم عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية، وقرر مجلس الوزراء الموافقة عليها ورفعها إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه.

وبمناسبة عطلة المولد النبوي الشريف لعام 1446 هجري والذي سيصادف يوم الأحد 15/9/2024 قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الأحد 15/9/2024 كعطلة رسمية على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 16/9/2024 أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة.



المجلس عزى رئيس الوزراء اللبناني بوفاة د.سليم الحص واستذكر مناقبه وموقف لبنان الشجاع والمبدئي الذي صدح به الفقيد منذ اليوم الأول للغزو العراقي



أعرب مجلس الوزراء عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى دولة الرئيس نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية الشقيقة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى د.سليم الحص رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية الأسبق، مستذكرا مناقب الفقيد وموقف الجمهورية اللبنانية الشقيقة الشجاع والمبدئي الذي صدح به الفقيد إبان توليه رئاسة مجلس الوزراء اللبناني منذ اليوم الأول للغزو العراقي على دولة الكويت في عام 1990، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.