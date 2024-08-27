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الموهوب يحط في روما

8/27/2024 3:06:59 PM
(MENAFN- Al Watan) وقع نجم المنتخب السعودي والهلال السابق سعود عبدالحميد، على عقد انتقاله إلى روما الإيطالي لمدة 3 مواسم، بعدما اجتاز الفحص الطبي بنجاح، وموافقة إدارة ناديه على بيع المدة المتبقية من عقده مع الزعيم للنادي.
وشارك سعود عبدالحميد في جلسة تصوير بجميع أطقم نادي روما‬⁩ الثلاثة مرتديا القميص رقم 12.

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