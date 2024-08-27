الموهوب يحط في روما
التاريخ
8/27/2024 3:06:59 PM
(MENAFN
- Al Watan)
وقع نجم المنتخب السعودي والهلال السابق سعود عبدالحميد، على عقد انتقاله إلى روما الإيطالي لمدة 3 مواسم، بعدما اجتاز الفحص الطبي بنجاح، وموافقة إدارة ناديه على بيع المدة المتبقية من عقده مع الزعيم للنادي.
وشارك سعود عبدالحميد في جلسة تصوير بجميع أطقم نادي روما الثلاثة مرتديا القميص رقم 12.
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