المراعي رابع أكبر علامة تجارية للألبان قيمة عالميًا في 2024

MENAFN - AETOSWire) صنفت شركة "براند فاينانس" العالمية، الرائدة في مجال تقييم العلامات التجارية، شركة المراعي في المرتبة الرابعة بين شركات الألبان الأكثر قيمة على مستوى العالم لعام 2024، وذلك للعام الثاني على التوالي. جاء هذا التصنيف بعد أن شهدت قيمة العلامة التجارية للمراعي ارتفاعاً بنسبة 16% على أساس سنوي، لتصل إلى 3.9 مليار دولار، وفقاً لتقرير "براند فاينانس" السنوي للعلامات التجارية العالمية لعام 2024. حيث تعد المراعي العلامة التجارية الأكثر نموًا ضمن الخمس العلامات الأولى.

وتقدر القيمة السوقية لشركة المراعي بأكثر من 56.40 مليار ريال سعودي في سوق الأسهم السعودية. ويُعد قطاع الألبان الأكبر بين قطاعات الشركة، التي بدأت مسيرتها في عام 1977 كشركة متخصصة في منتجات الألبان، قبل أن تتوسع لتصبح شركة أغذية متكاملة تشمل العصائر، المخبوزات، الدواجن، وأغذية الأطفال الرضع.

وفي تعليق على هذا الإنجاز، صرح الأستاذ عبدالله البدر، الرئيس التنفيذي لشركة المراعي، بأن هذا التصنيف يعكس التزام الشركة بتقديم منتجات غذائية ذات جودة وقيمة غذائية عالية، مما يعزز من مكانتها الرائدة على الصعيد العالمي في قطاع الأغذية.

يجدر بالذكر أن شركة المراعي هي أكبر شركة ألبان متكاملة رأسياً في العالم، وهي اليوم أكبر منتج وموزع للأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط، وتصل منتجاتها الغذائية عالية الجودة إلى أكثر من 120 مليون مستهلك في المملكة والخليج العربي ومصر والأردن.

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