المراعي رابع أكبر علامة تجارية للألبان قيمة عالميًا في 2024

(MENAFN
- AETOSWire) صنفت شركة "براند فاينانس" العالمية، الرائدة في مجال تقييم العلامات التجارية، شركة المراعي في المرتبة الرابعة بين شركات الألبان الأكثر قيمة على مستوى العالم لعام 2024، وذلك للعام الثاني على التوالي. جاء هذا التصنيف بعد أن شهدت قيمة العلامة التجارية للمراعي ارتفاعاً بنسبة 16% على أساس سنوي، لتصل إلى 3.9 مليار دولار، وفقاً لتقرير "براند فاينانس" السنوي للعلامات التجارية العالمية لعام 2024. حيث تعد المراعي العلامة التجارية الأكثر نموًا ضمن الخمس العلامات الأولى.
وتقدر القيمة السوقية لشركة المراعي بأكثر من 56.40 مليار ريال سعودي في سوق الأسهم السعودية. ويُعد قطاع الألبان الأكبر بين قطاعات الشركة، التي بدأت مسيرتها في عام 1977 كشركة متخصصة في منتجات الألبان، قبل أن تتوسع لتصبح شركة أغذية متكاملة تشمل العصائر، المخبوزات، الدواجن، وأغذية الأطفال الرضع.
وفي تعليق على هذا الإنجاز، صرح الأستاذ عبدالله البدر، الرئيس التنفيذي لشركة المراعي، بأن هذا التصنيف يعكس التزام الشركة بتقديم منتجات غذائية ذات جودة وقيمة غذائية عالية، مما يعزز من مكانتها الرائدة على الصعيد العالمي في قطاع الأغذية.
يجدر بالذكر أن شركة المراعي هي أكبر شركة ألبان متكاملة رأسياً في العالم، وهي اليوم أكبر منتج وموزع للأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط، وتصل منتجاتها الغذائية عالية الجودة إلى أكثر من 120 مليون مستهلك في المملكة والخليج العربي ومصر والأردن.
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