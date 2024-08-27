إل جي إلكترونيكس تسلّط الضوء على أهمية جودة الهواء الداخلي للصحة والرفاهية

MENAFN - AETOSWire) أصدرت إل جي إلكترونيكس (إل جي)، الشركة الرائدة عالمياً في مجال حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، مؤخراً ورقة عمل شاملة بعنوان "معالجة جودة الهواء الداخلي وسبب أهميتها". وتشكل الورقة خطوة جسورة في مساعي الشركة لمعالجة قضية جودة الهواء الداخلي الهامة، كما تؤكد على التزامها الراسخ بتعزيز فهم جودة الهواء الداخلي وتحسينها باعتبارها عاملاً هاماً يؤثر بشكل كبير على صحة الإنسان وإنتاجيته.

تكتسب جودة الهواء الداخلي أهمية متزايدة كعنصر حيوي في الحفاظ على صحة الإنسان وإنتاجيته، ولا سيما أن الناس يقضون حوالي 90% من وقتهم في أماكن مغلقة. فقد يسبب انخفاض جودة الهواء الداخلي عدة مشكلات صحية، مثل أمراض الجهاز التنفسي والحساسية، بل وقد يؤثر أيضاً على الوظائف الإدراكية. فعلى سبيل المثال، قد تسهم جودة الهواء الداخلي الجيدة في خفض خطر الإصابة بنوبات الربو والحساسية وتعزز مستويات التركيز والقدرة على اتخاذ القرارات، وهو ما يعكس أهمية إدارة الهواء داخل المنازل وأماكن العمل بكفاءة.

تلعب أنظمة التهوية دوراً محورياً في الحفاظ على جودة الهواء الداخلي المثلى، حيث لم تعد تتوقف مهمة أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء على التحكم بدرجة الحرارة فحسب، وإنما باتت تشكل أدوات رئيسية لضبط جودة الهواء الداخلي نظراً لقدرتها على تقليل الملوثات الضارة ومسببات الأمراض. كما أن وجود نظام تدفئة وتهوية وتكييف هواء فعّال يضمن توفير بيئة داخلية مريحة وصحية من خلال التحكم في مستويات الرطوبة وتقليل الملوثات المحمولة بالهواء، مما يساهم بالتالي في تعزيز مستوى الرفاهية بشكل عام.

توفر حلول التهوية الفعّالة، مثل نظام تهوية استعادة الطاقة من إل جي، حلاً قائماً على التكنولوجيا لتحسين جودة الهواء الداخلي، حيث يعمل هذا النظام على تبديل الهواء الداخلي الفاسد بالهواء الخارجي النقي، ليضمن توفير بيئة داخلية مريحة وصحية بالاعتماد على مبادله الحراري، الذي لا يفقد فعلياً أي قدر من طاقة التدفئة أو التبريد. كما يتحكم هذا الحل بفعالية في مستويات الرطوبة ويقلل من الملوثات، مما يدل على التزام إل جي بخلق مساحات داخلية أكثر صحة. بالإضافة إلى ذلك، يعمل حل تهوية استعادة الطاقة جنباً إلى جنب مع وحدة داخلية لتوفير الطاقة من خلال التشغيل بكفاءة أكبر من نظام التهوية وحده. ويوفر الحل العديد من التقنيات الموفرة للطاقة، مما يسهم في توفير ما يصل إلى 24% من الطاقة مقارنة بالتهوية الطبيعية، ويعمل مع ميزات أخرى لتوفير الطاقة بنسبة تصل إلى 40%. ويراقب مستشعر ثاني أكسيد الكربون مستويات ثاني أكسيد الكربون داخل الغرفة، ويتم عرض مستوى ثاني أكسيد الكربون باستمرار على شاشة جهاز التحكم السلكي عن بعد، حيث يعتمد نظام تهوية استعادة الطاقة على هذه المعلومات للتحكم تلقائياً في سرعات المروحة. كما أنه مزوّد بوظائف الترطيب وإزالة الرطوبة، مما يجعله مناسباً للمساحات التي يتطلب الأمر فيها التحكم في درجة الحرارة والرطوبة.

يؤكد التركيز المتواصل على تحسين جودة الهواء الداخلي على أهمية إجراء تحديث وصيانة دورية لمعدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، حيث أن ضمان استمرار عمل هذه الأنظمة بكفاءة يمكننا جميعاً من المساهمة في توفير بيئة داخلية أكثر صحة وتحقيق جودة الهواء المثلى، وهو ما يعد خطوة استباقية ضرورية نحو تعزيز جودة الهواء الداخلي.

يعكس الاهتمام بقضية جودة الهواء الداخلي فهماً أوسع لتأثير البيئة الداخلية على صحتنا وإنتاجيتنا. ويترافق تنامي الوعي بهذا المجال مع زيادة الالتزام بتطبيق استراتيجيات وتقنيات تسهم في تحسين جودة الهواء في الأماكن الداخلية بشكل كبير.

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ل محة عن شركة "إل جي" لحلول الهواء

تعد شركة "إل جي" للأجهزة المنزلية وحلول الهواء رائدة عالميًا في مجال الأجهزة المنزلية، وحلول المنزل الذكي، وأنظمة جودة الهواء، بالإضافة إلى المنتجات المبتكرة التي تتضمّن الذكاء الاصطناعي. وفيما تبتكر الشركة الحلول المتكاملة للمنزل عبر تقنياتها الأساسية الرائدة في السوق، تلتزم الشركة أيضًا بتوفير نوعية حياة أفضل للمستهلكين في جميع أنحاء العالم من خلال تطوير أدوات المطبخ المصممة بدقّة، والأجهزة المنزلية ومنتجات حلول الهواء. وتساهم هذه المنتجات مجتمعة في توفير الراحة، والأداء الفائق، والتشغيل الفعّال، إلى جانب الفوائد الصحية الكبيرة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: