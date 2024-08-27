جناح شركة The LYCRA Company في معرض Intertextile Shanghai يتميز بالابتكارات المستدامة والعارضين المشاركين

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة The LYCRA Company ، الشركة الرائدة عالمياً في تطوير حلول الألياف والتكنولوجيا المبتكرة لقطاعي الملابس والعناية الشخصية، أنها ستعرض عروضها المستدامة والمزيد في "Intertextile Shanghai" في الفترة من 27 إلى 29 أغسطس. يتميز جناح شركة The LYCRA Company في القاعة 4.1 (كشك E56) بمساحة عرض تبلغ 931 مترًا مربعًا و25 عارضًا مشتركًا متحدين تحت شعار "تسريع رحلتنا إلى إزالة الكربون".

ستسلط شركة The LYCRA Company الضوء على المنتجات المصممة لتلبية احتياجات المستهلكين والمساعدة في تقليل التأثير البيئي لمنتجات الملابس:



سيتم إطلاق ألياف ®LYCRA المشتقة بيولوجيًا والمصنوعة باستخدام®QIRA ، أول ألياف سباندكس متجددة متاحة على نطاق واسع في الصناعة، في النصف الأول من عام 2025. إنها مصنوعة من الذرة المزروعة سنويًا، ومن المتوقع أن تقلل البصمة الكربونية لألياف®LYCRA بنسبة تصل إلى 44 بالمائة* مع تقديم أداء مكافئ للألياف الأصلية. سيتمكن زوار مركز Econogy Hub (القاعة 5.1، الجناح A36) من خلال تجربة غامرة في نموذج مصغر لحقل الذرة من اكتشاف كيف يمكن لهذا الابتكار الحاصل على براءة اختراع أن يساعد في تسريع عملية إزالة الكربون في صناعة الأزياء.

ألياف LYCRA® FiT400TM هي ألياف ثنائية المكونات فريدة من نوعها تم تصميمها لتحسين راحة وأداء الملابس المحبوكة مع توفير ملمس ناعم ومتين، ومرن طوال اليوم، وملاءمة تدوم طويلاً، وتبريد مريح. تحتوي هذه الألياف المعتمدة وفقًا لمعايير إعادة التدوير العالمية على 60% من مادة البولي إيثيلين تيرفثالات المعاد تدويرها و14.4% من الموارد المشتقة بيولوجيًا. توفر ألياف COOLMAX® EcoMade المصنوعة من نفايات النسيج بنسبة 100% تبريدًا وتجفيفًا مريحًا لأنواع مختلفة من الملابس، بينما تضيف ألياف THERMOLITE® EcoMadeالمصنوعة من نفايات النسيج بنسبة 100 الدفء خفيف الوزن.

وقال Jason Wang، نائب الرئيس لمنطقة آسيا: "نحن سعداء بعرض حلولنا المستدامة في معرض Intertextile والتي ستساعد عملاءنا على تقليل بصمتهم الكربونية ودعم أهداف الاستدامة الخاصة بهم". "نتطلع إلى مساعدة الحاضرين في العثور على الحلول ذات العلامات التجارية التي يحركها المستهلك وذات الصلة بالسوق والتي يحتاجون إليها لنقل أعمالهم إلى المستوى التالي".

وستعرض شركة The LYCRA Company أيضًا ألياف LYCRA® ADAPTIV ، أحد أسرع منتجات الشركة نموًا. تقدر العلامات التجارية وتجار التجزئة في جميع أنحاء العالم كيف أنها تتيح المقاسات الشاملة وتوفر ملاءمة للبشرة الثانية، وتعزز الراحة أثناء الحركة، وتوفر مساحة أكبر من الراحة والميزات الرائعة للملابس الرياضية والملابس الداخلية والجينز والمزيد ستعرض شركة Regina Miracle، الشركة الرائدة في صناعة الملابس وشريكة سلسلة القيمة الرئيسية لشركة The LYCRA Company، عينات من الملابس.

وسيضم الجناح أيضًا عينات ملابس بتقنية الدنيم الجديدة ®LYCRA FitSense ، وهو ابتكار تشكيلي مستهدف للدنيم المرن لتوفير ملاءمة قابلة للتخصيص لأنواع وأشكال الجسم المختلفة، وهو إنجاز كبير للصناعة تم إطلاقه هذا العام. من خلال مزيج من تقنيات معالجة الألياف والنسيج والملابس، يحتفظ هذا الحل السري وغير المرئي بمظهر الجينز الأصلي والشعور الذي يرغب فيه المستهلكون.

لمعرفة المزيد حول أحدث ابتكارات شركة The LYCRA Company والتزامها بمستقبل أكثر استدامة، قم بزيارة جناح Intertextile E56 في القاعة 4.1 وجناح A36 في القاعة 5.1، أو قم بزيارة هذا الموقع الإلكتروني .

* تقدير من فحص دورة حياة المنتج من بداية التصنيع وحتى التسليم للعملاء النهائيين لمنشأة تصنيع ألياف ®LYCRA التمثيلية، في يونيو 2022، أعدته شركة Ramboll Americas Engineering Solutions, Inc.

حول The LYCRA Company

The LYCRA Company هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير حلول الألياف والتكنولوجيا لصناعات الملابس والعناية الشخصية ملتزمة بتقديم منتجات مستدامة باستخدام المكونات المتجددة والمعاد تدويرها قبل وبعد الاستهلاك والتي تقلل من النفايات وتساعد على تمهيد الطريق للتدوير. يقع مقرها الرئيسي في ويلمنجتون، ديلاوير، الولايات المتحدة، وتمتلك العلامات التجارية ®LYCRAو ®Lycra HyFit وLYCRA®T400® و®COOLMAX و®THERMOLITE و®ELASPAN و®Supplex و®TACTEL. تضيف The LYCRA Company قيمة إلى منتجات عملائها من خلال تقديم ابتكارات فريدة تلبي حاجة المستهلك إلى الراحة والأداء الدائم. اعرف المزيد على lycra .

®LYCRA وTMLYCRA® FiT400 و®LYCRA FitSense و®COOLMAX و®THERMOLITE علامات تجارية مسجلة لشركة The LYCRA Company.

®QIRA هي علامة تجارية مسجلة لشركة ®Qore.

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