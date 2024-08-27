جناح شركة The LYCRA Company في معرض Intertextile Shanghai يتميز بالابتكارات المستدامة والعارضين المشاركين

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة The LYCRA Company ، الشركة الرائدة عالمياً في تطوير حلول الألياف والتكنولوجيا المبتكرة لقطاعي الملابس والعناية الشخصية، أنها ستعرض عروضها المستدامة والمزيد في معرض
"Intertextile Shanghai" في الفترة من 27 إلى 29 أغسطس. يتميز جناح شركة The LYCRA Company في القاعة 4.1 (كشك E56) بمساحة عرض تبلغ 931 مترًا مربعًا و25 عارضًا مشتركًا متحدين تحت شعار "تسريع رحلتنا إلى إزالة الكربون".
ستسلط شركة The LYCRA Company الضوء على المنتجات المصممة لتلبية احتياجات المستهلكين والمساعدة في تقليل التأثير البيئي لمنتجات الملابس:
سيتم إطلاق ألياف ®LYCRA المشتقة بيولوجيًا والمصنوعة باستخدام®QIRA ، أول ألياف سباندكس متجددة متاحة على نطاق واسع في الصناعة، في النصف الأول من عام 2025. إنها مصنوعة من الذرة المزروعة سنويًا، ومن المتوقع أن تقلل البصمة الكربونية لألياف®LYCRA بنسبة تصل إلى 44 بالمائة* مع تقديم أداء مكافئ للألياف الأصلية. سيتمكن زوار مركز Econogy Hub (القاعة 5.1، الجناح A36) من خلال تجربة غامرة في نموذج مصغر لحقل الذرة من اكتشاف كيف يمكن لهذا الابتكار الحاصل على براءة اختراع أن يساعد في تسريع عملية إزالة الكربون في صناعة الأزياء.
ألياف LYCRA® FiT400TM هي ألياف ثنائية المكونات فريدة من نوعها تم تصميمها لتحسين راحة وأداء الملابس المحبوكة مع توفير ملمس ناعم ومتين، ومرن طوال اليوم، وملاءمة تدوم طويلاً، وتبريد مريح. تحتوي هذه الألياف المعتمدة وفقًا لمعايير إعادة التدوير العالمية على 60% من مادة البولي إيثيلين تيرفثالات المعاد تدويرها و14.4% من الموارد المشتقة بيولوجيًا.
توفر ألياف COOLMAX® EcoMade المصنوعة من نفايات النسيج بنسبة 100% تبريدًا وتجفيفًا مريحًا لأنواع مختلفة من الملابس، بينما تضيف ألياف THERMOLITE® EcoMadeالمصنوعة من نفايات النسيج بنسبة 100 الدفء خفيف الوزن.
وقال Jason Wang، نائب الرئيس لمنطقة آسيا: "نحن سعداء بعرض حلولنا المستدامة في معرض Intertextile والتي ستساعد عملاءنا على تقليل بصمتهم الكربونية ودعم أهداف الاستدامة الخاصة بهم". "نتطلع إلى مساعدة الحاضرين في العثور على الحلول ذات العلامات التجارية التي يحركها المستهلك وذات الصلة بالسوق والتي يحتاجون إليها لنقل أعمالهم إلى المستوى التالي".
وستعرض شركة The LYCRA Company أيضًا ألياف LYCRA® ADAPTIV ، أحد أسرع منتجات الشركة نموًا. تقدر العلامات التجارية وتجار التجزئة في جميع أنحاء العالم كيف أنها تتيح المقاسات الشاملة وتوفر ملاءمة للبشرة الثانية، وتعزز الراحة أثناء الحركة، وتوفر مساحة أكبر من الراحة والميزات الرائعة للملابس الرياضية والملابس الداخلية والجينز والمزيد ستعرض شركة Regina Miracle، الشركة الرائدة في صناعة الملابس وشريكة سلسلة القيمة الرئيسية لشركة The LYCRA Company، عينات من الملابس.
وسيضم الجناح أيضًا عينات ملابس بتقنية الدنيم الجديدة ®LYCRA FitSense ، وهو ابتكار تشكيلي مستهدف للدنيم المرن لتوفير ملاءمة قابلة للتخصيص لأنواع وأشكال الجسم المختلفة، وهو إنجاز كبير للصناعة تم إطلاقه هذا العام. من خلال مزيج من تقنيات معالجة الألياف والنسيج والملابس، يحتفظ هذا الحل السري وغير المرئي بمظهر الجينز الأصلي والشعور الذي يرغب فيه المستهلكون.
لمعرفة المزيد حول أحدث ابتكارات شركة The LYCRA Company والتزامها بمستقبل أكثر استدامة، قم بزيارة جناح Intertextile E56 في القاعة 4.1 وجناح A36 في القاعة 5.1، أو قم بزيارة هذا الموقع الإلكتروني .
* تقدير من فحص دورة حياة المنتج من بداية التصنيع وحتى التسليم للعملاء النهائيين لمنشأة تصنيع ألياف ®LYCRA التمثيلية، في يونيو 2022، أعدته شركة Ramboll Americas Engineering Solutions, Inc.
حول The LYCRA Company
The LYCRA Company هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير حلول الألياف والتكنولوجيا لصناعات الملابس والعناية الشخصية ملتزمة بتقديم منتجات مستدامة باستخدام المكونات المتجددة والمعاد تدويرها قبل وبعد الاستهلاك والتي تقلل من النفايات وتساعد على تمهيد الطريق للتدوير. يقع مقرها الرئيسي في ويلمنجتون، ديلاوير، الولايات المتحدة، وتمتلك العلامات التجارية ®LYCRAو ®Lycra HyFit وLYCRA®T400® و®COOLMAX و®THERMOLITE و®ELASPAN و®Supplex و®TACTEL. تضيف The LYCRA Company قيمة إلى منتجات عملائها من خلال تقديم ابتكارات فريدة تلبي حاجة المستهلك إلى الراحة والأداء الدائم. اعرف المزيد على lycra .
®LYCRA وTMLYCRA® FiT400 و®LYCRA FitSense و®COOLMAX و®THERMOLITE علامات تجارية مسجلة لشركة The LYCRA Company.
®QIRA هي علامة تجارية مسجلة لشركة ®Qore.
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