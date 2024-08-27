«المصباح الأزرق» اكتشاف غير مسار التكنولوجيا في العالم

بعض الاختراعات قد تكون ضئيلة في حجمها أو شكلها، ولكنها ربما تغير شكل العالم، فقدر ما نرى أن مصباحاً صغيراً باللون الأزرق ربما يكون شيئاً ليس ذا قيمة، ولكن اختراع اللون الأزرق في الإضاءة كان بمثابة طفرة غيرت وجه العالم أجمع، فكيف كان اللون الأزرق صانع المعجزات في آخر 10 سنوات؟

الحكاية أن أصل الألوان جميعاً في 3 ألوان الأحمر والأخضر والأزرق، وفي اللمبات الصغيرة فحجم الطاقة التي يتطلبها توليد اللونين الأحمر والأخضر بسيطاً، ومن الأحمر والأخضر خرجت كل شاشات الأجهزة الصغيرة كالحاسبة الآلية الصغيرة أو شاشات الألعاب البسيطة في الثمانينات والتسعينات.

ولكن ظل حجم الطاقة الكبير الذي يتطلبه مصباح صغير لإنتاج اللون الأزرق المكمل لسلسلة الـ«RGB» عائقاً أمام إنتاج شاشات ملونة بالكامل، واستمر البحث لعقد من الزمن عن صمام ثنائي باعث للضوء (LED) أزرق يكون ساطعاً وبتكلفة يمكن توفيرها للإنتاج، ولم يكن الهدف هو تزيين أجهزة الكمبيوتر أو المباني بالألوان الساطعة، بل كان اللون المفقود في الأحمر والأخضر والأزرق، أو ما يعرف بـ RGB.



مع دمج هذه الألوان الثلاثة، يمكن من إنتاج جميع الألوان الممكنة، كانت مصابيح LED الحمراء والخضراء متاحة لفترة، لكن العثور على اللون الأزرق كان أصعب.

وفي ظل فشل العديد من العلماء والمخترعين لسنوات في إيجاد حلول لتوليد الضوء الأزرق، بدأ الباحثون ينصرفون عن أبحاثهم، في اعتقاد منهم بعدم جدوى البحث واستحالة توليد اللون الأزرق من المصابيح.

إلا أن الياباني شوجي ناكامورا ظل مدفوعاً بفضول علمي قوي ورغبة في دفع حدود ما كان يُعتقد أنه ممكن، كان أيضاً مدفوعاً بتحدي إيجاد حل لمشكلة لم يتمكن العديد من الباحثين الآخرين من حلها.

على الرغم من مواجهة العديد من العقبات والنكسات، كان ناكامورا مثابراً في جهوده واستمر في التجربة وتحسين نهجه حتى نجح أخيراً في إنتاج مصابيح LED زرقاء.

هذا العمل أحدث ثورة في مجال تكنولوجيا الإضاءة، حيث جعلت مصابيح LED الزرقاء من الممكن إنشاء مصادر ضوء بيضاء أكثر كفاءة في استخدام الطاقة من المصابيح المتوهجة التقليدية.

وفي عام 2014، حصل ناكامورا مع الباحثين المشاركين أكاساكي وأمانو على جائزة نوبل في الفيزياء لاختراع LED الأزرق، كانت هذه هي المرة الأولى التي تُمنح فيها جائزة نوبل في الفيزياء لاكتشاف في مجال الإضاءة الصلبة.

وذلك الاكتشاف الذي أعلن عنه في بداية التسعينات، وقدم للإنتاج الفعلي في 1993، كان بمثابة البوابة التي فتحت عوالم الهواتف الذكية والشاشات عالية الجودة والعديد من الابتكارات التي بنيت كلها على اختراع ناكامورا الذي واجه العديد من الصعوبات والمعوقات لاستكمال مشروعه، بعدما كادت الشركة التي يعمل بها «نيتشيا» أن تتخلى عن تجاربه لارتفاع تكلفتها، وعدم جدوى الاعتماد على مادة «الجاليوم نيترايت» في توليد الضوء الأزرق وفقاً للأجهزة المتاحة، إلا أن ناكامورا أصر على مواصلة البحث، وقام بتعديل شخصي على أجهزة التوليد وعدة تجارب للحصول على الضوء، والتي تكللت بالنجاح في النهاية لينجح في توليد الضوء الأزرق.. فاتحاً آفاقاً جديدة أمام التكنولوجيا في العديد من المجالات.



