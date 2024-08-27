حديث العقل والقلب

في نبرة صوت الإنسان دليل على ما يفيض به قلبه من العواطف، وما يموج في حنايا صدره من المشاعر، استمع أبناء شعب الإمارات لتسجيل صوتي بصوت صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، فاستمعوا إلى نبرة الصدق والمحبة التي تعمر قلب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، تجاه أبناء شعبه عموماً، وتجاه أبنائه من طلبة المدارس والمعلمين على وجه الخصوص، ولعمر الحق إن فيها لذكرى من صوت ذلك القائد الباني الحكيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، فكان بو خالد خير خلفٍ لخير سلف، فطوبى لشعب الإمارات بهؤلاء القادة الذين يحوطون أبناء الوطن في جميع مواقعهم بهذا الصفاء القلبي النادر، وهذه الرعاية التي يغبطنا عليها كثير من الشعوب.

خاطب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أبناءه الطلبة وجميع العاملين في قطاع التعليم قائلاً: «أبنائي وبناتي الطلاب وجميع العاملين في قطاع التعليم في الدولة، أهنئكم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد».

ففي هذه الكلمات تعبير عن قرب القائد من أبناء شعبه حين يخاطبهم بهذه اللغة الدافئة الدالة على مبلغ اهتمام رئيس الدولة بتحفيز أبناء شعبه ولا سيّما القطاع العامل في مجال التعليم لكي يكون في قمة الجاهزية النفسية وهو يستقبل العام الجديد، ويستقبل هذه التهنئة الصادقة من لدن صاحب السمو وقائد الوطن الذي لا ينسى أبناءه من الطلبة والمعلمين في هذا اليوم الفاعل من حياتهم، فيتحدث إليهم بهذا الحديث تأكيداً على عمق حضورهم في عقله وقلبه، وأن رهانه عليهم لا يمكن أن يتراجع عن سلم أولوياته.



«عيالي: بداية أريد من كل واحد منكم أن يكون قدوة طيبة في مدرسته وبيته، قدوة في احترام وتقدير معلّميكم ووالديكم».

من بين جميع الشعوب يمتاز شعب الإمارات بأنهم «عيال زايد» وها هو صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد يؤكد على العمق الروحي لهذا الشرف الذي فاز به الإماراتيون من قلب قائدهم الباني وأبنائه وارثي قلبه ومجده وحكمته وحزمه وشجاعته، فيطلب صاحب السمو رئيس الدولة من أبنائه أن يكونوا قدوة طيبة يقتدي بها الناس في فعل الخير وخدمة الوطن والقيام بالواجب على أكمل وجه، وأن يكون ذلك في مكان عملهم في المدرسة والبيت كي يكونوا نماذج صالحة يقتدي بها الآخرون حين يرون منهم هذا البر والتوقير والاحترام للمعلمين والوالدين، فتنمو الأخلاق الإيجابية داخل المجتمع حين يصبح الاحترام ثقافة وسلوكاً.

«أبنائي وبناتي: أنتم مستقبل هذا الوطن، والتعليم عنصر أساسي في مسيرة تنمية بلادنا وحاضرها ومستقبلها»، بعد التهنئة والوصية يلتفت القائد إلى أخلاقية الواجب والتذكير بأهمية المهمة وشرفها، فالتعليم بكلا طرفيه: الطالب والمعلم هو ضمانة مستقبل الوطن لأن على عاتق الأجيال الشابة تنهض الأوطان التي تستلهم الحكمة من القيادات المتمرسة، فالتعليم هو العنصر الأساسي الذي لا تقوم نهضة البلاد إلا عليه، وهو ضمانة الحاضر والمستقبل، وكل قائد مستبصر يفكر دائماً بتوظيف طاقات الشباب المندفعة نحو التعلّم وتجسيد الآمال والرغبات من أجل مستقبل البلاد ولكن ذلك مرهون بالتعلّم الصحيح، واحترام هذه المرحلة المهمة من حياة الإنسان في بناء الذات وصقل الشخصية، وتزويدها بالقيم الأخلاقية والعملية لبناء الوطن والإنسان.

«واليوم أصبحت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أدوات مهمة في تطوير العملية التعليمية، لكن الأهم أنكم تستخدمونها بمسؤولية ووعي لتحقيق الفائدة المرجوة منها»، في هذا المقطع من حديث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد يلفت الأنظار إلى أن العملية التربوية متطورة وأنها ليست جامدة على المعطيات القديمة، ومن هنا فإن رئيس الدولة يدعو إلى التوظيف الذكي الرشيد لكل منجزات الحضارة الحديثة من التقنيات التكنولوجية وثمرات الذكاء الاصطناعي الإيجابية لأنها بحسب عبارة رئيس الدولة أدوات مهمة في تطوير العملية التعليمية، لكنه يحذر من مغبة استعمالها على غير بصيرة بحيث تصبح أداة هدم وإفساد، بدلاً من أن تكون أداة تحفيز وتوسيع للعقول والمدارك، ومن هنا يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على ضرورة الاستخدام الواعي لهذه التقنيات الحديثة لتحقيق الغايات والأهداف والفوائد المرتجاة منها.

«ومن المهم أن نركز على التعاون بين الأسر والمدارس، فتكامل الأدوار بين أولياء الأمور والمعلمين يسهم في توفير بيئة مناسبة لنجاح أبنائهم»، ولكي لا تظل العملية التربوية حبيسة الجدران والمدارس يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على الأهمية القصوى للتعاون بين أولياء الأمور وبين إدارات المدارس لأن في هذا التعاون ثمرات ناضجة تعود بالنفع والخير على العملية التعليمية، وتوثق روابط التعاون بين مختلف الأطياف الفاعلة في تربية الأجيال مما يؤدي إلى تكامل الجهود وعدم بقاء المؤسسة التعليمية هي المسؤولة وحدها عن بناء الفكر والوعي والأخلاقية الاجتماعية لدى أبنائنا الطلبة، ومن هنا جاء التأكيد على هذا المطلب من لدن صاحب السمو لما له من دور كبير في نجاح العملية التربوية بجميع معطياتها.

«أريد التأكيد على التربية والحفاظ على قيمنا المستمدة من موروثنا الإماراتي الأصيل، وأن تكون هذه القيم هي البوصلة التي توجّه سلوكنا، سواء عبر الإنترنت أو في حياتنا اليومية»، ثم كانت هذه اللمسة الأخلاقية الرائعة في حديث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حين أكد على المحتوى الأخلاقي للعملية التربوية مؤكداً على ضرورة الحفاظ على هذا الموروث القيمي الأصيل الذي يتغلغل في صميم الشخصية الإماراتية التي تحترم الفضائل وتسعى في ترسيخها، وتأنف من الرذائل وتعمل على تجفيف ينابيعها، لأن امتلاك الحس الأخلاقي والقيمي في الحياة هو البوصلة الصحيحة نحو تحقيق الأهداف، وأن يكون ذلك ثقافة يعيشها الإنسان الإماراتي أينما كان موقعه في البيت أو على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبموازاة هذا الحديث الكبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يعبّر عن حفاوته القلبية بهذا اليوم الأغر في مسيرة الوطن، ويتحدث بصوته إلى أبنائه الطلبة في المدارس والكليات والجامعات، ويكتب تغريدة على حسابه مفعمة بالأمل والدفع نحو نداء الحياة قال فيها: «أبنائي وبناتي الطلاب في المدارس والكليات والجامعات: أبارك لكم عامكم الدراسي الجديد، بداية الدراسة في الدولة هي بداية لروح جديدة في بلادنا».

بهذا النداء الأبوي النابع من قلب القائد يخاطب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أبناءه في جميع مراحل الدراسة مباركاً لهم بداية العام الدراسي الجديد الذي يعني الكثير بالنسبة لدولة الإمارات التي ترى فيه بداية لروح جديدة، ومعلوم أن الروح هي سر الحياة في كل الكائنات، فكأن مراد صاحب السمو أن حياتكم الحقيقية أيها الأبناء هي في طلب العلم، والمسارعة إلى مقاعد الدراسة لأن العلم هو نور القلوب والدروب.

«نتفاءل بكم ونتفاءل بمدارسنا المليئة بالنشاط وبالحياة، ندعوكم للجد والاجتهاد والعزيمة، ندعوكم للعلم والقراءة والمذاكرة»، في هذا المقطع من حديث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يبث روح العزيمة في النفوس حين يفصح عن روح التفاؤل التي تسكن قلبه حين يرى مدارس الوطن تضج بالحياة ويعلو فيها صوت الأمل على كل صوت، وتكون مسكونة بالحياة في مقابل الخواء، فلذلك أبناؤه الطلبة في مختلف مراحلهم العمرية ومواقعهم الدراسية للمحافظة على هذا الإيقاع الذي يبث الأمل في النفوس، ويحثهم على المزيد من العلم والمذاكرة والقراءة الواعية لأنها هي السبيل لإنضاج شخصياتهم وصقل ملكاتهم، فالواجب الحرص على الوقت الثمين وإنفاقه في هذا النشاط الذي هو مهمتهم الأساسية في هذه المرحلة من أعمارهم السعيدة.

«جهودكم اليوم يا أبنائي هي التي نراهن عليها لبناء غدٍ أفضل لبلادنا بإذن الله»، وتعزيزاً للثقة في نفوس هؤلاء الأبناء الذين يحبهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يؤكد لهم أن جهودهم هي معقد الأمل والرجاء، وعليها سيكون الرهان في صناعة المستقبل وبناء غدٍ أفضل لهذا الوطن الحبيب الذي يستحق كل بذل وعطاء، داعياً لهم المولى سبحانه بأن يحفظهم متمنياً لهم عاماً دراسياً مفعماً بالنجاح والتوفيق بإذن الله.



وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد نشر كلمة على حسابه الشخصي في وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة بداية العام الدراسي قال فيها: «بداية العام الدراسي بداية لحياة جديدة في مجتمعنا، وانطلاقة لمسيرة علمية لأبنائنا، ورحلة جديدة في بحور العلم والمعرفة لطلابنا».

ففي هذا المقطع من هذه التغريدة الثمينة ترسيخ لقيمة الدراسة في حياة المجتمع، وأن انطلاق الطلاب إلى مقاعد الدراسة والتحصيل هو في جوهره انطلاق لعجلة الحياة وروح العمل، وإبحار في سفينة المعرفة لقطف أبهى ثمار العلم لتحقيق التجديد والارتقاء بمجتمع يراهن على وعي أبنائه وعزيمتهم القوية في صنع المستقبل المشرق للوطن.



«نتفاءل ببداية العام الدراسي، ونتفاءل بمدارسنا المليئة بكوادرنا المستقبلية التي نراهن عليها، ونتفاءل بعام أكاديمي جديد يحمل الخير والعلم والازدهار لنا جميعاً بإذن الله»، ثم كانت هذه الخاتمة المعطّرة بعطر التفاؤل وبث روح الأمل في هذه النفوس المقبلة على الحياة، فهم مصدر التفاؤل وسرّه، وهم الذين يملؤون مدارسنا بالأمل والنشاط والحيوية، وهم الجنود الذين يتم إعدادهم وتدريبهم من أجل رفع لواء الوطن في جميع مرافق الحياة، وهم الذين يستحقون هذه الطاقة الكبرى من التفاؤل والدعاء لهم بعام أكاديمي حافل بالخير والنور والعطاء.