القدوة في حياة أطفالنا

كما هو معروف وشائع فإن الطفل عندما يبدأ أولى خطواته نحو هذا العالم فإن جملة من المؤثرات المباشرة وغير المباشرة هي من تحدد شخصيته، وهي من تصنع اهتماماته والأولويات، فهو يعيش في وسط اجتماعي يتكون من عدد من الأفراد، ومن المؤكد أن كل واحد منهم يختلف عن الآخر، لذا نجد أن السنوات الأولى من حياة الطفل هي السنوات المفصلية والمهمة، التي خلالها يتم بناء شخصيته ومختلف جوانب الحالة النفسية والمزاجية.

تعتبر القدوة في حياة الإنسان مصدراً من مصادر التربية، حيث تتشكل ملامح شخصيته من خلالها، ويجد الكمال فيها، تلك الشخصية التي يتعلق فيها من المفترض أن تجتمع فيها الفضائل والصفات الحسنة، لذلك فإن القدوة الأساسية والأولى في حياة الطفل من خلال وجود الوالدين اللذين يعتبران النموذج في حياته، ويتعلم من خلالهما تبني القيم والمثل العليا، لذلك فإن أي خلل قد يصدر عنهما، سواء في جوانب القيم الأخلاقية أو السلوكية أو حتى الاجتماعية وغيرها فإن ذلك السلوك قد يؤثر إما بالسلب وإما بالإيجاب، لذلك يجب على الأهل أن يحرصوا على أن يرى فيهم أطفالهم النموذج، الذي يحتذى به في تصرفاته وسلوكياته، ومن الضروري أن تطرح على الطفل بعض المواضيع، التي هي مثار جدل، والتي تخشى عليه أن يتأثر بها، وتناقشه فيها، المهم أن يدرك الوالدان أن تلك الأفكار والقيم والمعتقدات التي يتبنيانها في الحياة سوف تنعكس على أطفالهما، ذلك أن هذا السلوك الذي يعتمده الوالدان في حياتهما اليومية سوف ينعكس على جميع الأفراد والمجتمع بأكمله، لذلك يجب على الأهل والأسرة أن ننتبه لسلوكياتها في جميع تصرفاتها وأقوالها وأفعالها، ذلك أن الوالدين هما القدوة في حياة الطفل، من خلال التجارب والبحث، والتي استمرت لعقود تأكد لدى العلماء أن الكثير من الآراء والمعتقدات والسلوكيات التي يتبناها الكبار إنما هي نتيجة لمرحلة الطفولة التي مرت بهم، وكذلك الحال نفسه بالنسبة للسلوكيات المنحرفة والجرائم، حيث لا يقدم عليها إلا من عانى خلال الفترات الأولى من نشأته، وكان لها تأثير كبير في بيئته ونشأته، لذلك مثلما ذكرنا أن ما يجده الطفل من رعاية أولية من أسرته وخصوصاً الوالدين تسهم في استقراره النفسي، وتمنحه مساحة للتفكير والتأمل، فمن خلال هذه الأسرة يجد الطفل الراحة ويشعر بالحب والحنان، فضلاً عن الأمان والاستقرار، ومن خلال نفس الأسرة يتعلم الخطأ والصواب، ويكون على وعي بتلك الأفعال والممارسات الخطأ أو تلك التي تعتبر صحيحة.

لا ننسى أن القدوة يجب أن تكون على درجة عالية من الوعي والفهم، لأن الطفل سوف يقلدها ويسير على خطاها، وبالأخص في مراحله الأولى.

ولسلامة الطفل النفسية فإنه يحتاج لإقامة الصداقات وكيف يتعرف على أقرانه، وهنا يجب أن يتم التوجيه من بعيد، ودون التدخل القاسي أو المباشر سواء من الأب أو الأم.

هذا جميعه يمكن أن نحصره في مفهوم التنشئة الاجتماعية، والتي يقال إنها أشمل من التعليم وأهم، لأنها تبدأ مع الطفل منذ اليوم الأول لولادته، سواء أكانا بعلم أو دون علم، سواء بوعي أو دون وعي، فإن الطفل يتعلم من أقرب الناس له، ويلتقط منهم كل شيء، ويقوم بالبناء عليها ثم إعادة إنتاجها، لتكون قيماً بالنسبة له.

هذا جميعه يؤشر لأهمية القدوة في حياة الطفل وأهميتها في الحياة المثالية لتنشئته التنشئة الإيجابية.