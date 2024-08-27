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وكالة الطاقة الذرية تحذر من خطر جسيم على محطة كورسك النووية الروسية

8/27/2024 3:00:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، اليوم الثلاثاء، من احتمال وقوع حادث خطير في محطة نووية روسية بسبب القتال القريب منها بين القوات الروسية والأوكرانية.

وجاء تحذير جروسي بعد زيارته للمحطة في منطقة كورسك بغرب روسيا حيث اجتاحت القوات الأوكرانية الحدود قبل ثلاثة أسابيع والتي تقاتل القوات الروسية لطردها.

وأضاف جروسي للصحفيين: "خطر أو احتمال وقوع حادث نووي يبرز على مقربة من هنا".

وتابع أنه يرى أن المحطة ما زالت تعمل، ولكن
"في الوقت نفسه، قد تصبح حقيقة أن المحطة تعمل أكثر خطورة من حيث اتخاذ إجراء ضدها في نهاية المطاف.. فعندما تعمل المحطة تكون درجة الحرارة أعلى بكثير، وإذا كانت هناك حالة اصطدام أو شيء يمكن أن يؤثر فيها، فستكون هناك عواقب وخيمة".

واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا الأسبوع الماضي بمحاولة مهاجمة محطة كورسك، التي تضم أربعة مفاعلات سوفييتية بنفس التصميم الموجود في محطة تشيرنوبيل النووية التي أصبحت في عام 1986 مسرحاً لأسوأ كارثة نووية مدنية في العالم.

ولم ترد أوكرانيا بعد على الاتهامات الروسية بخصوص مهاجمة المحطة.

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