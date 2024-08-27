منال بنت محمد تهنّئ أم الإمارات والقيادة الرشيدة بيوم المرأة الإماراتية

توجهت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة بأصدق التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وإلى القيادة الرشيدة، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يتم الاحتفال به تحت شعار "نتشارك للغد"، تأكيداً على محورية دور المرأة في استدامة النمو والازدهار بدولة الإمارات وبناء مستقبلها.

وفي هذه المناسبة، أشادت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم بالرعاية التي توليها القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية وما تقدمه لها من دعم على كافة المستويات بمختلف المجالات وتخصيص يوم 28 أغسطس من كل عام للاحتفاء بنجاحاتها وإنجازاتها وتقدير جهودها وتضحياتها وعطائها والتعبير عن دورها المحوري في المجتمع، كما يؤكد على ذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، مع تأكيد سموه دائماً أن المرأة الإماراتية شريك أساسي في مسيرة نهضتنا وتقدم مجتمعنا، وأن لديها الكفاءة والمقدرة وتمثل أكثر من نصف مجتمع دولة الإمارات التي تعد حالياً من الدول الرائدة في مؤشرات تمكين المرأة.

كما أشادت سموها بالرعاية الكريمة والدعم اللامحدود الذي تقدمه لها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي تعد الداعم الأول للمرأة الإماراتية وقدوتها، كما يؤكد على ذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وأضافت سموها أنه نتيجة لهذا النهج المستدام الداعم للمرأة الذي أرساه الوالد المؤسس، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وتواصله القيادة الرشيدة، فإن دولة الإمارات مستمرة في تحقيق إنجازاتها وترسيخ مكانتها عالمياً في ملف المرأة والتوازن بين الجنسين، إذ أصبحت من الدول الرائدة في هذا المجال وباتت تقدم نموذجاً ملهماً يُحتذى به، حيث تقدمت إلى المركز السابع عالمياً والأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومحققةً نقلةً نوعية في ترتيبها بهذا المؤشر المهم صعوداً من المركز 11 عالمياً في نسخة عام 2022 والمركز 49 في عام 2015، ما يؤكد أولوية التوازن بين الجنسين في رؤية القيادة الرشيدة، وحرصها على تعزيز تمثيل المرأة في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من خلال تشريعات رائدة وسياسات مستدامة من شأنها ترسيخ مكانتها شريكاً رئيسياً في عملية التنمية الشاملة والمستدامة ضمن مختلف القطاعات.

وثمّنت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم الإسهامات الوطنية للمرأة الإماراتية في شتى المجالات منذ تأسيس الدولة، وقالت سموها: "إن ثقة القيادة الرشيدة في قدرات المرأة الإماراتية وإشراكها في المسؤولية على كافة المستويات جعلها أكثر تميزاً ونجاحاً وإبداعاً ومساهمةً في تقدم وازدهار دولة الإمارات وتعزيز مكانتها العالمية، وهو شئ يدعو لفخر كل إماراتية بأنها جزء مهم من هذه المسيرة المباركة، ويزيدها طموحاً نحو مزيد من النجاحات والإنجازات والوصول بالإمارات إلى المركز الأول في جميع المجالات".

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