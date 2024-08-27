منى المري: يوم المرأة الإماراتية تقدير لعطائها وتأكيد لدورها في بناء المجتمع وصنع المستقبل

أكدت سعادة منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن احتفال الدولة بيوم المرأة الإماراتية هو تكريم من القيادة الرشيدة لها وتقدير لجهودها وعطائها في مسيرة التنمية الشاملة وتأكيد على أهمية دورها في بناء المجتمع وصنع المستقبل المشرق للدولة.



وأشادت سعادة منى المري بالدعم الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، للمرأة الإماراتية وتوجيهات سموه بتوفير البيئة المحفزة لإنجاحها في مختلف الميادين، كما أشادت بالرعاية التي يوليها لها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.



وأعربت سعادتها عن بالغ الشكر والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لما تقدمه سموها من دعم وتشجيع للمرأة الإماراتية وحثها على النجاح في مختلف المجالات، ابتداءً من دورها الأسري في تربية النشء وإعداد أجيال المستقبل والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة.



كما أشادت سعادتها بجهود ومبادرات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، لتعزيز التوازن بين الجنسين ضمن أطر مؤسسية بكافة قطاعات الدولة وزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية ترجمة لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ما أسهم في الارتقاء بتنافسية الإمارات عالمياً وتصدرها دول المنطقة في هذا المجال، وهو ما تعكسه التقارير والمؤشرات العالمية.

وأعربت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن فخرها واعتزازها بما حققته المرأة الإماراتية من نجاحات في مختلف القطاعات بدعم مستدام من القيادة الرشيدة، مؤكدةً أنها سطرت بعطائها وإنجازاتها منذ تأسيس الدولة وإلى الآن قصص نجاح ملهمة ستظل نبراساً للأجيال الجديدة لتسير على نفس الخطى من الإبداع والتميز والمساهمة المؤثرة في مسيرة التقدم والازدهار وتعزيز الريادة العالمية لدولة الإمارات.

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