Wednesday, 28 August 2024 02:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية إيران

8/27/2024 3:00:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي اليوم، معالي عباس عراقجي بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، متمنياً له التوفيق والنجاح.

وبحث الوزيران العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN27082024000110011019ID1108607236

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث