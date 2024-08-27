عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية إيران

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي اليوم، معالي عباس عراقجي بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، متمنياً له التوفيق والنجاح.
وبحث الوزيران العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.
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