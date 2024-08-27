عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية إيران

هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الخارجية، خلال اتصال هاتفي اليوم، معالي عباس عراقجي بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، متمنياً له التوفيق والنجاح.

وبحث الوزيران العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.

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