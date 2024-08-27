الأمم المتحدة : 11 % فقط من أراضي قطاع غزة ليست تحت أوامر الإخلاء

قال يانس ليركه المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في مؤتمر صحفي،

اليوم، في جنيف، إن أوامر الإخلاء الجماعي المتكررة التي أصدرها الجيش الإسرائيلي تقلص المساحة التي يمكن لعمال الإغاثة العمل فيها بشكل جذري وحرمان الفلسطينيين المنهكين من الحرب من مواد الإغاثة والرعاية الصحية التي هم في أمس الحاجة إليها. وفقاً للمتحدث فإن العمليات الإنسانية مستمرة حيثما أمكن مع الأخذ في الاعتبار أن 11% فقط من أراضي قطاع غزة ليست تحت أوامر الإخلاء.

ولفت ليركه إلى أن الجيش الإسرائيلي أصدر ثلاثة أوامر إخلاء جديدة لأكثر من 19 حياً في شمال غزة وفي دير البلح مع بقاء أكثر من 8 آلاف شخص في هذه المناطق، وأكد أن هذا يرفع بالفعل عدد أوامر الإخلاء الجماعي التي صدرت في شهر أغسطس وحده إلى 16.

وقال إن سكان غزة من المناطق المتضررة بأوامر الإخلاء مجبرون بشكل متزايد على التركيز داخل المنطقة التي حددتها إسرائيل في المواصي والتي تمتد على مساحة نحو 41 كيلومتراً مربعاً، وتفتقر إلى البنية التحتية الحيوية والخدمات الأساسية.

وأكد أن تسليم المساعدات في المنطقة محدود بسبب مشاكل الوصول والأمن في حين أن الاكتظاظ الشديد مع كثافة سكانية تصل الى 34 ألف شخص لكل كيلومتر مربع يزيد من تفاقم الظروف الصحية .

وأوضح ليركه أن أوامر الإخلاء في مدينة دير البلح بوسط غزة أدت إلى نزوح موظفي الإغاثة الإنسانية التابعين للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومقدمي الخدمات مع عائلاتهم، كما أن عمليات النقل تمت في وقت قصير جداً وفي ظروف خطيرة.

وسلط المتحدث الضوء على مخاوف العاملين في المجال الانساني على الأرض بشأن أمر صدر يوم الأحد لجزء من دير البلح والذي يؤثر على 15 مبنى تستضيف عمال الاغاثة التابعين للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وأربعة مستودعات تابعة للأمم المتحدة، ومستشفى الأقصى وعيادتين وثلاثة آبار وخزان مياه ومحطة تحلية واحدة وقال ليركه إن هذا يؤثر بشدة على قدرة المنظمة على تقديم الدعم والخدمات الأساسية .

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