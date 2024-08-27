عارف المهيري.. 40 عاماً في العمل الإحصائي

يعتبر الفقيد عارف عبيد المهيري أحد رجالات دبي المخلصين، الذين أسهموا في نهضة الإمارة، وتعزيز مسيرتها التنموية الشاملة، بعد رحلة طويلة حافلة بالعطاء والعمل الدؤوب، حيث قضى 40 عاماً في العمل الإحصائي بكافة مجالاته الميدانية والإدارية والفنية، وفي جميع القطاعات «الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية»، وقاد تأسيس مركز دبي للإحصاء كأول مدير تنفيذي للمركز، وقاد عملية إعداد أول استراتيجية إحصائية لإمارة دبي، وبناء المنظومة الإحصائية لإمارة دبي، مثلما قاد المركز لتحقيق المركز الأول ببرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز «فئة تقدير التميز» في أول مشاركة للمركز 2009.

كما أسهم الفقيد في قيادة كل من: فرق العمل في «دبي للإحصاء» لحصد 75 جائزة عالمية ومحلية وإقليمية مرموقة «2009 – 2019»، والحصول على المركز الأول ببرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز– فئة أفضل نتيجة سعادة الموظفين لـ 9 سنوات، وعملية تقديم الدعم الإحصائي لإعداد وتنفيذ خطط دبي الاستراتيجية، وعملية ابتكار وإنشاء منظومة الإحصاء الذكي لإمارة دبي، وإطلاق مبادرات إحصائية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات، وقيادة مركز دبي للإحصاء ليكون الأول عالمياً في الحصول على العديد من الاعتمادات الدولية في مجال إدارة الابتكار والجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية واستمرارية الأعمال وأمن المعلومات.

وأدار الفقيد مشاريع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 1993، 2000، 2005، بإمارة دبي، وأشرف على تنفيذ العديد من المسوح الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وتأهيل وتمكين العديد من القيادات الإحصائية والإدارية الإماراتية الشابة، وتمكينهم من تولي مناصب قيادية وإدارية.

خبرات عملية

أما الخبرات العملية للفقيد فكثيرة ومتنوعة، فقد شغل كلاً من: المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء منذ «أكتوبر 2006»، وأدار مركز الإحصاء – بلدية دبي «ديسمبر 2001 – أكتوبر 2006»، وترأس مركز الإحصاء – بلدية دبي «1993 – 2001»، وشعبة جمع البيانات الإحصائية – بلدية دبي «1987 – 1993»، علاوة على أنه كان أخصائياً في مركز الإحصاء بلدية دبي «1985 – 1987».

وللفقيد المهيري العديد من العضويات نذكر منها، عضو مجلس إدارة أكاديمية شرطة دبي 2018، عضو اللجنة الفرعية للتركيبة السكانية لإمارة دبي - 2016، عضو اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك بالدولة– 2016، عضو مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء- 2010.

جوائز وشهادات

حاز الفقيد عارف المهيري العديد من الشهادات والجوائز، منها المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء «برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز– فئة تقدير التميز 2009»، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء «برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز – فئة أفضل نتيجة سعادة الموظفين على مدى 6 سنوات 2011، 2012، 2013، 2014، 2015، 2017»، أفضل مدير تنفيذي في القطاع الحكومي والخدمات العامة على مستوى الشرق الأوسط لعام 2019 في جائزة الرؤساء التنفيذيين اليوم في الشرق الأوسط، أفضل مدير تنفيذي على مستوى العالم في القطاع الحكومي والخاص ومؤسسات النفع العام في جائزة ذكاء الأعمال – المملكة المتحدة – 2018، التنفيذي الاستثنائي في جوائز التميز في الأعمال العالمية من المملكة المتحدة 2018، أفضل مدير تنفيذي على مستوى العالم في المؤسسات الحكومية – غير الربحية المركز الأول – الجائزة الذهبية – جائزة ستيفي العالمية للأعمال الدولية 2016.

كما أسهم الفقيد في حصد مركز دبي للإحصاء لــ 75 جائزة محلية وإقليمية وعالمية مرموقة «2009 – 2019»، وهو أيضاً أفضل قائد موارد بشرية على مستوى العالم- المركز الأول – الجائزة الذهبية – جائزة ستيفي العالمية جوائز أفضل جهة للعمل 2016، والموظف الإداري المتميز على مستوى قطاع الشؤون الإدارية والخدمات العامة ببلدية دبي 2002.

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