6 لاعبين عرب مثلوا روما قبل سعود عبدالحميد.. ومحمد صلاح أنجحهم

ليس سعود عبد الحميد المنتخب السعودي أول اللاعبين العرب الراكضين على ملعب الأولمبيكو معقل الذئاب نادي روما الإيطالي، بل سبقه لاعبون منهم من مرّ دون أثر، ومنهم من ترك بصمة، أنجهم وأصلحهم النجم المصري محمد صلاح.

وأعلن الهلال السعودي اليوم الثلاثاء، انتقال لاعبه سعود عبدالحميد إلى روما، بعدما باع المتبقي من عقده إلى الفريق الإيطالي.

وشق المصري أحمد حسام "ميدو" طريق اللاعبين العرب إلى نادي العاصمة عام 2004، ونستعرض تالياً اللاعبين العرب الذين ارتدوا قميص روما قبل عبدالحميد.

1 – أحمد حسام "ميدو"

الجنسية: مصر

سنة اللعب لروما: 2004

مدة اللعب: 6 أشهر

المركز: مهاجم

المباريات: 14

الأهداف: 0



2 – حسين خرجة

الجنسية: المغرب

سنة اللعب لروما: 2005

مدة اللعب: 7 أشهر

المركز: صانع لعب

المباريات: 25

الأهداف: 1

3 – المهدي بنعطية

الجنسية: المغرب - فرنسا

سنة اللعب لروما: 2013

مدة اللعب: 12 شهراً

المركز: مدافع

المباريات: 37

الأهداف: 5



4 – محمد صلاح

الجنسية: مصري

سنة اللعب لروما: 2015 - 2017

مدة اللعب: عامان

المركز: مهاجم

المباريات: 83

الأهداف: 34

ولعب لروما أيضاً المغربي إسماعيل حمايدات في 2016، إلا أنه لم يخض بقميص الذئاب أي

دقيقة، وقضى تلك الفترة معاراً لأندية إيطالية وغيرها، كما مثّل الجزائري حسام عوار روما في الموسم الماضي، وخاض معه 25 مباراة واكتفى بأربعة أهداف، قبل انتقاله هذا الصيف إلى اتحاد جدة.

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