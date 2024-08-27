مانشستر سيتي يعلن انتقال لاعبه البرتغالي كانسيلو للهلال السعودي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي انتقال لاعبه البرتغالي جواو كانسيلو إلى فريق الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء.

وأشار النادي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس "كانسيلو ينتقل إلى الهلال بشكل دائم، شكرا لك (جواو) على كل شيء".

كما أعلن النادي السعودي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس عن جواو كانسيلو بمقطع فيديو

للاعب البرتغالي وهو يرتدي الزي الأزرق والأبيض، ويحمل الرقم 27.

وكان كانسيلو قضى الموسم الماضي معارا لنادي برشلونة الإسباني، وقبلها أمضى النصف الثاني من موسم 2023/2022 معارا بصفوف بايرن ميونخ الألماني.

وقد انضم كانسيلو لصفوف مانشستر سيتي في صيف عام 2019 قادما من يوفنتوس الإيطالي.

ومن المنتظر أن يعوض جواو كانسيلو فريق الهلال السعودي عن رحيل ظهيره الأيمن سعود عبد الحميد الذي انتقل إلى روما الإيطالي.

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