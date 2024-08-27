«فلاي توب كلاس» تنطلق في دبي لتقديم خدماتها للمسافرين

(MENAFN
- Al-Bayan)
أطلقت منصة «فلاي توب كلاس» أعمالها في دبي، لتقديم خدماتها للمسافرين، الذين يبحثون عن السفر بدرجة الأعمال أو الدرجة الأولى بأسعار مخفضة، فالمنصة تقدم خصومات تصل إلى 70% على هذه الرحلات، من خلال شراكات مباشرة مع كبرى شركات الطيران الفاخرة مثل طيران الإمارات، وطيران الاتحاد، والخطوط القطرية والخطوط السنغافورية، وغيرها من خلال الاعتماد على استراتيجيات مبتكرة تشمل الشراكة.
وتخطط «فلاي توب كلاس»، والتي يقع مقراها الرئيسان في كل من دبي ولندن على افتتاح الخدمات للفنادق المنزلية، وتركز على السوقين الخليجي والأوروبي، حيث تعتزم تقديم خصومات تصل إلى 50% على حجوزات الفنادق الفاخرة، حيث تتعاون الوكالة مع مجموعة من أفضل الفنادق.
وتعتمد «فلاي توب كلاس» على حجز عدد كبير من المقاعد الفاخرة مقدماً بأسعار خاصة، مما يسمح لها بتقديم هذه العروض الحصرية، حيث يقوم أحد الوكلاء بالتحقق يدوياً من توفر المقاعد، والتواصل مع العميل لتأكيد الحجز.
MENAFN27082024000110011019ID1108607230
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.