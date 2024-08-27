«فلاي توب كلاس» تنطلق في دبي لتقديم خدماتها للمسافرين

أطلقت منصة «فلاي توب كلاس» أعمالها في دبي، لتقديم خدماتها للمسافرين، الذين يبحثون عن السفر بدرجة الأعمال أو الدرجة الأولى بأسعار مخفضة، فالمنصة تقدم خصومات تصل إلى 70% على هذه الرحلات، من خلال شراكات مباشرة مع كبرى شركات الطيران الفاخرة مثل الإمارات، وطيران الاتحاد، والخطوط القطرية والخطوط السنغافورية، وغيرها من خلال الاعتماد على استراتيجيات مبتكرة تشمل الشراكة.

وتخطط «فلاي توب كلاس»، والتي يقع مقراها الرئيسان في كل من دبي ولندن على افتتاح الخدمات للفنادق المنزلية، وتركز على السوقين الخليجي والأوروبي، حيث تعتزم تقديم خصومات تصل إلى 50% على حجوزات الفنادق الفاخرة، حيث تتعاون الوكالة مع مجموعة من أفضل الفنادق.

وتعتمد «فلاي توب كلاس» على حجز عدد كبير من المقاعد الفاخرة مقدماً بأسعار خاصة، مما يسمح لها بتقديم هذه العروض الحصرية، حيث يقوم أحد الوكلاء بالتحقق يدوياً من توفر المقاعد، والتواصل مع العميل لتأكيد الحجز.