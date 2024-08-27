«لووب جلوبال» تؤسس مقرها الإقليمي في أبوظبي

أعلنت شركة «لووب جلوبال» عن افتتاح مقرها الإقليمي في أبوظبي، والذي سيقدّم لأسواق المنطقة تقنيات الشركة المبتكرة في مجال شحن المركبات الكهربائية، حيث يمثل المقر الإقليمي الجديد في أبوظبي مركزاً للمبيعات والتوزيع في المنطقة.

وقالت أولغا شيفورينكوفا، الرئيس التنفيذي للشركة: نهدف لأن نكون المزود الأول لحلول شحن المركبات الكهربائية في الإمارات، متخذين من أبوظبي مركزاً لتوسع أعمالنا في أسواق المنطقة، كما نتطلع إلى بناء فريق عمل الشركة من الكوادر الوظيفية المحلية، وبالنسبة للخطط المستقبلية، فندرس فرص عمليات الشركة في التصنيع وأنشطة الأبحاث والتطوير إلى أبوظبي، وهي خطوة ستتيح للمقر الجديد أن يصبح مركزاً متكاملاً ومتميزاً للشركة.

من جهته، قال زاك مارتن الرئيس والشريك المؤسس في «لووب جلوبال»: إن قرار الشركة حول إنشاء المقر الإقليمي لها في أبوظبي كان استجابةً لطلب الأسواق المتزايد على تكنولوجيا السيارات الكهربائية سواءً محلياً أو إقليمياً، كما أظهرت قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة تصميمها على قيادة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، وهو ما يؤكد نظرتها المستقبلية الثاقبة لتحقيق أهداف الاستدامة والدفع نحو صافي انبعاثات صفري.

جدير بالذكر أن إمارة أبوظبي قد أعلنت عن عزمها تركيب عشرات الآلاف من محطات شحن السيارات الكهربائية بحلول عام 2030، موزعة على مواقف السيارات في المراكز التجارية والمجمعات السكنية والأجهزة الحكومية ومحطات الوقود وغيرها من المواقع، ويعتبر ريم مول من أوائل المواقع التي قامت بتركيب محطات شحن «لووب جلوبال» في أبوظبي.