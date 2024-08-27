تباين أداء بورصات الخليج.. والخفض الوشيك للفائدة يحد من الخسائر

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض الثلاثاء تأثراً بتصاعد التوتر في الشرق الأوسط غير أن الخفض الوشيك لأسعار الفائدة الأمريكية حد من الخسائر.

ففي الإمارات ارتفع مؤشر دبي المالي 0.4 بالمئة إلى مستوى 4343.22 نقطة، مع «إعمار العقارية» بنسبة 1.1 بالمئة. وهبط مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة.

وانخفض المؤشر السعودي 0.6 بالمئة، متأثراً بانخفاض سهم مجموعة التيسير 1.8 بالمئة وسهم مصرف الراجحي 0.7 بالمئة.

كما نزل المؤشر القطري 0.3 بالمئة متأثراً بتراجع سهم قطر 1.1 بالمئة.

وارتفع مؤشر الكويت الرئيسي بنسبة 0.53%، وزاد مؤشر مسقط هامشياً بنسبة 0.08%.

فيما تراجع مؤشر بورصة البحرين هامشياً بنسبة 0.02%.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.8 بالمئة مع تحقيق سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة مكاسب 2.7 بالمئة.