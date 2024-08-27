«عنان» الإماراتية تنجح في تجربة اختبار طائرة الشحن الثقيل دون طيار

أعلنت «عنان»، وهي شركة مبتكرة في حلول التنقل الجوي المتقدم (AAM)، عن نجاحها في إجراء اختبار لطائرة الشحن الثقيل دون طيار ذات الإقلاع والهبوط العمودي «ركاز» (VTOL). ويُمثّل هذا الإنجاز خطوة بارزة في مسيرة الشركة نحو تسويق تقنياتها المبتكرة للطائرات دون طيار وسط توقّعات أن تُحدث نقلة نوعية في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل في المنطقة.

وخضعت طائرة الشحن الثقيل دون طيار «ركاز» لسلسلة من الاختبارات بهدف التقييم واكتساب معلومات مُعمّقة حول أنظمة التحكم في الطيران الآلي، وأنظمة الملاحة، واستقرار أنظمة الاتصال، إضافةً إلى اختبار قدرتها على التعامل مع البضائع الثقيلة، ودمج مفهوم التميّز التشغيلي في الطيران. وتتميز طائرة الشحن دون طيار هذه بقدرتها على نقل حمولة يصل وزنها إلى 50 كلغ مقارنة بحجمها (3.5م*1.9م)، وزيادة سعة الحمولة ليبلغ وزنها 200 كلغ مع سرعة طيران تصل إلى 60 كيلومتراً في الساعة، وأن تطير لمسافة 30 كيلومتراً كحدّ أقصى. كما يمكن شحنها في غضون 15 دقيقة بطاقة 16 كيلوواطاً في الساعة.

وتؤدي هذه المكوّنات دوراً جوهرياً في ضمان تنفيذ عمليات آمنة وفعالة في بيئات متنوعة. ويتضمن ذلك تقييم دقة الطائرة في الملاحة واستجابتها لأوامر التحكم، بالإضافة إلى موثوقية نظام الطيار الآلي وغيرها من أنظمة القيادة الذاتية.

وقال أورلك ويكس، المدير التنفيذي في شركة «عنان»: نفخر بتحقيق هذا الإنجاز الاستثنائي، الذي يتماشى تماماً مع توجيهات القيادة الرشيدة بأن تصبح دبي أولى مدن العالم في مجال النقل الجوي الحضري من خلال استخدام تقنيات النقل المتطورة.



وبدوره، قال مشعل المرزوقي، مدير إدارة البحث والتطوير في شركة عنان: يُمثّل نجاح اختبار استقرار الاتصال في طائرة الشحن الثقيل ركاز خطوة مهمة نحو فهم الإمكانات الكاملة للطائرات دون طيار في الحفاظ على اتصالات مستقرة وآمنة أثناء الطيران. ويُعدّ ذلك أمراً بالغ الأهمية عند إدارة عمليات الطائرات دون طيار عن بُعد، خاصة في بيئات الحركة الجوية المعقدة أو عند تنفيذ مهام حساسة مثل توصيل شحنات الطوارئ أو الشحنات المدنية.

وأدى النمو المتزايد لقطاع التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط إلى ظهور حاجة مُلحّة لحلول توصيل أسرع وأكثر كفاءة واستدامة. ويدعم الطلب المتزايد على حلول الخدمات اللوجستية وحلول النقل السريعة ومنخفضة التكلفة، مبادرات حكومية مثل مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسسة دبي للمستقبل، التي ساهمت في خلق بيئة مزدهرة لتكنولوجيا الطائرات بدون طيار في المنطقة. وبفضل قدرتها على تجاوز الازدحام المروري، ونقل الشحنات والوصول إلى المناطق النائية، فإن طائرة الشحن الثقيل التابعة لـ«عنان» تمتلك القدرة على إحداث تغيير في عمليات الشحن وقطاع اللوجستيات وسلاسل التوريد.

وتتجه شركة «عنان» نحو التسويق التجاري من خلال تركيزها على تطوير وتحويل نموذج فعال للنقل الجوي في المدن، حيث تعتبر طائرة الشحن الثقيل لـ«عنان» جزءاً أساسياً من هذا النموذج. وينطوي ذلك على إجراء اختبارات دقيقة لضمان تلبية الاحتياجات التشغيلية والمتطلبات التنظيمية اللازمة للإطلاق التجاري، وخاصة في الأسواق المتخصصة مثل دولة الإمارات، حيث يوجد طلب كبير على هذه الحلول المتطورة من الطائرات دون طيار.

وتكرس شركة «عنان» جهودها لتطوير أسطول متكامل من الطائرات عديمة الانبعاثات، ما يساهم في تحقيق رؤية دبي لمدينة ذكية ومستدامة. وتمثل طائرة الشحن الثقيل دون طيار «ركاز»، بالإضافة إلى طراز «غيث»، التزام الشركة بتعزيز الابتكار وتشكيل مستقبل التنقل الجوي في المدن في دولة الإمارات.