أسواق الأسهم العالمية تراوح بين الحذر والتفاؤل

استقرت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، أمس، وسط حالة حذر هيمنت على التداولات قبل بيانات اقتصادية حاسمة من المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع الجاري. وارتفع مؤشر الصناعي 54.24 نقطة، أو 0.13 %، وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 13.95 نقطة، أو 0.25 %.

وصعد مؤشر المجمع 70.24 نقطة، أو 0.40 %. وتحاول الأسهم أيضاً إيجاد موطئ قدم مستقر بعد بداية قاسية للشهر. ومع ذلك، أصبح المستثمرون أكثر تفاؤلاً، بعد أن أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة إلى أن الخطوة التالية للبنك المركزي ستكون خفض أسعار الفائدة القياسية. ولم يحدد باول متى أو إلى أي مدى سيتم خفض أسعار الفائدة.

أوروبا

وصعدت أسهم أوروبا، بعد أداء ضعيف في الجلسة السابقة بدعم من شركات تعدين كبيرة، لكن حذر المستثمرين استمر قبل بيانات اقتصادية مهمة من المقرر صدورها هذا الأسبوع.وخلال التداولات صعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.30 % إلى 519.33 نقطة. كما ارتفع داكس الألماني 0.24% وفوتسي البريطاني 0.70% وكاك الفرنسي 0.32%.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية مهمة من ألمانيا وإسبانيا خلال الأسبوع الجاري، إضافة إلى بيانات التضخم في الاتحاد الأوروبي المتوقع إعلانها يوم الجمعة، وذلك بحثاً عن إشارات حول مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

وفتح مؤشر داكس الألماني على استقرار بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي التفصيلية في وقت سابق، والتي أظهرت أن الاقتصاد الألماني انكمش 0.1 % في الربع الثاني من 2024. واستقر المؤشر السويدي أيضاً عند 2566.69 نقطة بعد بيانات أظهرت تراجع أسعار المنتجين 1.4 % في يوليو.

وتفوق المؤشر الفرعي للمواد الأولية على جميع القطاعات في المنطقة بقفزة تجاوزت 1 % بعد أن ارتفعت أسعار النحاس إلى أعلى مستوياتها فيما يقرب من ستة أسابيع بسبب التفاؤل تجاه خفض محتمل لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

اليابان

وارتفع مؤشر نيكاي الياباني، إذ ساهم توقف صعود الين في دعم الأسهم المرتبطة بالصادرات، مما محا أثر الخسائر المبكرة الناتجة عن انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا. وارتفع نيكاي 0.5 % ليغلق عند 38288.62 نقطة، وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.7 % إلى 2680.8 نقطة.

وقضى نيكاي معظم الجلسة في تراجع مقتفياً أثر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك وسط ترقب المستثمرين حول العالم لصدور التقرير الفصلي لشركة إنفيديا العملاقة للذكاء الاصطناعي غداً الأربعاء.وتحسنت معنويات المستثمرين مع توقف صعود الين، مما دفعهم إلى إعادة شراء الأسهم المرتبطة بالصادرات التي تكبدت خسائر في الجلسة السابقة عندما وصلت العملة إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع عند 143.45 يناً لكل دولار.

وارتفع سهم مجموعة سوني 2.8 % كما ارتفع سهما هوندا موتور وتويوتا موتور 1.8 %. وتقلصت خسائر الأسهم المرتبطة بالرقائق في أواخر المعاملات رغم أنها ظلت تمثل ضغطاً على نيكاي. وهبطت أسهم شركات كبيرة مثل طوكيو إلكترون بنحو 1 % وأسهم أدفانتست، التي تعتبر إنفيديا ضمن عملائها، 1.6 %.

وهوى سهم ليزرتك كورب 4.3 % ليصبح الخاسر الأكبر بالنسبة المئوية. وتلقى نيكاي الدفعة الأكبر من ارتفاع سهم فاست ريتيلينج مالكة سلسلة متاجر يونيكلو 0.6 % وتشوجاي للصناعات الدوائية 3.3 %. ومن بين القطاعات البالغ عددها 33 المدرجة في بورصة طوكيو، ارتفع قطاع التعدين 2.2 % وقطاع النفط والفحم 1.6 % بعد صعود أسعار النفط الليلة الماضية وسط مخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات.

اقرأ أيضاً:

مؤشرات الأسواق الأوروبية تصعد بفضل أداء أسهم شركات تعدين

الأسهم اليابانية ترتفع بدعم من أسهم شركات التصدير إثر تراجع الين