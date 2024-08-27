رئيس الدولة يمنح سفير جمهورية بيلاروس وسام الاستقلال من الدرجة الأولى

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله "، سعادة

أندري لوتشينوك سفير جمهورية بيلاروس وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى دولة

الإمارات.

‎وقلدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي دولة لشؤون التعاون الدولي، سعادته الوسام خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية، مؤكدة حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع جمهورية بيلاروس في جميع المجالات.

‎وأعربت معاليها عن تمنياتها لسعادة السفير بالتوفيق والنجاح في عمله، مثنية على دوره خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية بيلاروس.

‎من جانبه، أعرب سعادته عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مشيداً بمستوى التقدم الذي شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع الجهات في الدولة، لما وجده من تعاون كان له الأثرٌ الإيجابي في إنجاح مهمته كسفير لبلاده لدى الدولة.