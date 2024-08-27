42 ألف تدوينة.. كيف انقلب إيلون ماسك على الليبرالية بعد دعوة عشاء؟

شغل انتقال الملياردير إيلون ماسك من صفوف القناعات اليسارية القريبة من الحزب الديمقراطي، إلى تأييد دونالد والحزب الجمهوري، العديد من وسائل الإعلام الكبرى، لتفسير هذا الانزياح حيث الإجماع على ثلاثة أحداث مفصلية في السنوات الخمس الماضية، وهي كورونا، واستثناء ماسك من دعوة عشاء رجال الأعمال إلى البيت الأبيض، ومحاولة اغتيال ترامب.

في مارس 2020 كان الذعر يخيم على العالم أجمع في بدايات قرارات الإغلاق العام لمواجهة تفشي جائحة كورونا، وكانت لا تزال آفاق الحياة نفسها مجهولة، ووسائل الإعلام تنقل عن دراسات طبية أنباء مفزعة عن طبيعة الفيروس القاتل وشديد العدوى.

من كان يجرؤ على الوقوف في وجه ما يقرره علماء الطب والصحة في ذلك وأن يصف الذعر العالمي من الوباء بـ"الحماقة"؟ إنه إيلون ماسك وليس دونالد ترامب.

في 6 مارس 2020 كتب على حسابه في "تويتر" حينها: "الذعر المصاحب لفيروس كورونا غباء".

كان تفشي الجائحة بمثابة نقطة تحول. وتغريدته التي وصف فيها "ذعر فيروس كورونا" بالغباء هي أول تغريدة له تحصل على أكثر من مليون إعجاب وفق تحليل نشرته صحيفة وول ستريت جورنال. ومن هذه التغريدة انزلق ماسك إلى عالم السياسة. فكان عليه أن يدافع عن وجهة نظره، وهذا يقوده إلى مواجهة أقوى تيار طبي عالمي في التاريخ الحديث، والتشكيك في إجراءات الإغلاق، وهذا ما قاده بعد سنوات إلى أن يصرح علناً بدعمه دونالد ترامب في سباق الرئاسة الحالي إلى البيت الأبيض.

تحليل مضمون



نشرت صحيفة وول ستريت جورنال، أمس الاثنين، تحليلاً لمضمون تدوينات ماسك منذ عام 2019 وحتى يوليو 2024.

نشر ماسك حوالي 13000 مرة هذا العام حتى نهاية شهر يوليو - وهو ما يقرب من نفس عدد المشاركات في عام 2023 بأكمله. أي حوالي 61 مشاركة يوميًا، مقارنة بتسع مشاركات في عام 2019.

إذا قرأت جميع مشاركاته على منصة "إكس" خلال السنوات الخمس والنصف الماضية - بما في ذلك المشاركات التي رد عليها - فإن هذا سيصل إلى حوالي 1.5 مليون كلمة. وبلغ مجموع الكلمات في مشاركات ماسك وحدها أكثر من 300000 دون احتساب الرموز التعبيرية.

لفهم التطور السياسي لأحد أغنى رجال العالم، رصدت الصحيفة ما يقرب من 42000 من أنشطة ماسك على إكس بين عام 2019 ونهاية يوليو، وهذا هو كل محادثاته تقريبًا خلال تلك الفترة، مع عدد صغير من الاستثناءات، مثل المنشورات التي حذفها.

وتظهر السنوات فارقاً كبيراً في المضمون. في عام 2024، كان لدى ماسك ما يقرب من 230 ضعف في التفاعلات الشهرية التي تحتوي على المصطلحات السياسية مقارنة بعام 2019. إنه رجل أعمال يكاد يتحول إلى ثري سياسي.

وللتعمق في تفاصيل هذا التحول، صنفت صحيفة وول ستريت جورنال يدويًا كل تغريدة كتبها ماسك في يوليو 2019. وكان ما يقرب من ثلثي التغريدات تدور حول السيارات أو الفضاء، وهما صناعتان أساسيتان لإمبراطورية ماسك التجارية. أما التغريدات القليلة التي تتعلق بقضايا حكومية أو وسائل الإعلام فكانت تتعلق عمومًا بمصالحه التجارية.

في يوليو 2024، كان ما يقرب من خُمس منشورات ماسك البالغ عددها 2200 تدوينة تتعلق بشركات الصواريخ والمركبات الكهربائية، أو تلك الصناعات. وكان ما يقرب من 60% من منشورات ماسك تدور حول السياسة أو وسائل الإعلام أو الأحداث الجارية أو القضايا الثقافية.

في عام 2021، اشتبك ماسك مرارا مع الرئيس بايدن والديمقراطيين الآخرين الذين اتهمهم بمعاملته وشركاته بشكل غير عادل. وقد انزعج ماسك عندما دعت إدارة بايدن فقط شركات صناعة السيارات ذات القوى العاملة النقابية إلى عشاء في البيت الأبيض حول السيارات الكهربائية في أغسطس 2021، باستثناء شركة تسلا. وهو ازدراء دفعه إلى القول لشبكة CNBC إنه يشعر بالتجاهل بشكل غير عادل. ومن المعروف أن الملياردير لديه حساسة شديدة منذ الطفولة من التجاهل والتنمر وقد عانى منهما وأثرتا فيه بعمق.



بحلول عام 2022، كان ماسك يقضي المزيد من الوقت في الخوض في قضايا سياسية واجتماعية حساسة.

في ذلك العام، عرض ماسك شراء تويتر. واتهم المنصة بـ "التحيز اليساري القوي" وقال إنه سيخفف من تعديل المحتوى باسم حرية التعبير إذا اشترى المنصة.

أكمل الاستحواذ في أكتوبر 2022 في صفقة قيمتها 44 مليار دولار. وقد أكسبته هذه الخطوة العديد من المعجبين بين المحافظين ومنتقدي منصات التواصل الاجتماعي الكبرى. تتعلق العديد من منشوراته الأكثر إعجابًا على الإطلاق بحرية التعبير واستحواذه على تويتر، حيث تلقى بعضها ملايين الإعجابات.

في تغريدة في مايو 2022، أوضح ماسك خصومته مع الديمقراطيين، مبرراً ذلك بشعوره تعرض شركاته للاستهداف والمعاملة غير العادلة.

بدأ ماسك أيضًا في التعبير عن المزيد من الآراء حول الشؤون الدولية، مثل الحرب في أوكرانيا، وأثار غضب الرئيس الأوكراني.



في عام 2023، رد ماسك على تغريدات أو اقتبسها أو أعاد تغريدها لقادة أجانب بارزين 18 مرة على الأقل، بما في ذلك رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كانت سبعة تفاعلات مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي يعتبره الليبراليون في العالم أحد كبار قادة اليمين.

لقد أصبح ماسك مشغولاً بشكل متزايد بالقضايا التي كانت في قلب الحروب الثقافية الأمريكية على مدار العامين الماضيين، مثل الجنس والتنوع.

عمل ماسك على تضخيم فكرة أن الأشخاص البيض يشعرون بالذنب تجاه لون بشرتهم، وذلك ردًا على منشور تضمن مقطع فيديو لأشخاص سُئلوا عما إذا كانوا فخورين بكونهم بيضًا.

ومع قضاء ماسك المزيد من الوقت في التعامل مع الخلافات السياسية، فقد قام أيضًا في بعض الأحيان بتضخيم المحتوى التحريضي أو المؤامراتي. في عام 2022، في تغريدة تم حذفها لاحقًا، نشر رابطًا لمقال يحتوي على ادعاءات غير مثبتة حول الهجوم على زوج النائبة نانسي بيلوسي.

منذ العام الماضي، ذكر أكثر من 100 من منشور على حسابه الملياردير الليبرالي جورج سوروس، المعروف بمحاربته لليمين ومناهضته للجمهوريين. وقد أثارت بعض تعليقاته حول سوروس، إدانة من رابطة مكافحة التشهير.

وروج ماسك الادعاءات بأن اليسار والحزب الديمقراطي "يستورد الناخبين اليساريين للمستقبل" من خلال فتح الباب أمام الهجرة غير الشرعية، حيث يضطر معظم الوافدين الجدد إلى دعم اليسار لضمان مستقبل لهم في البلاد.

هذا العام، كانت الهجرة غير الشرعية نقطة محورية لهجمات ماسك ضد الديمقراطيين. وقد انتقد وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس بشأن هذه القضية.

كما أثار ناقوس الخطر بشأن المستويات المرتفعة للهجرة في الخارج، محذرًا من أن أوروبا تبدو متجهة نحو "حرب أهلية" ردًا على منشورات من المستخدمين على مدار العام الماضي تستشهد بالاضطرابات الاجتماعية. منذ يناير، ظهرت مصطلحات مثل "المهاجرين غير الشرعيين" و"المهاجرين" و"الحدود" وعبارات مماثلة في أكثر من 900 مرة في تدوينات ماسك.

بحلول شهر يوليو، كان ماسك ينشر كثيرًا عن ترامب وبايدن، حيث ذكر 15% من منشوراته اسم ترامب أو بايدن في ذلك الشهر. وأعلن دعمه لترامب بعد وقت قصير من إطلاق النار على الرئيس السابق في محاولة اغتيال فاشلة.







