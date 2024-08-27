مجلس الطفيلة: نسعى لتدريب 3 آلاف خريج

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - بحث مجلس محافظة الطفيلة وفرع نقابة المهندسين الزراعيين في المحافظة، الثلاثاء، الاحتياجات التدريبية المنتهية بالتشغيل للمهندسين الزراعيين.
وأكد رئيس المجلس أحمد الحوامدة، سعي المجلس لتدريب 3000 خريج من مختلف التخصصات التقنية والأكاديمية والهندسية من خلال التعاون والتنسيق مع النقابات المهنية وجامعة الطفيلة التقنية والتدريب المهني والصندوق الأردني الهاشمية للتنمية البشرية وغيرها من المؤسسات المعنية بالتدريب والتأهيل.
ولفت إلى أن مجلس المحافظة تمكن العام الحالي من تدريب 2000 شاب وفتاة ضمن برامج تأهيلية في مجالات الذكاء الاصطناعي واللغة الإنجليزية وتكنولوجيا المعلومات لإكسابهم خبرات عملية تؤهلهم لدخول سوق العمل. وأشار إلى استعداد المجلس لشمول مهندسين زراعيين باحثين عن عمل ضمن دورات تدريبية في نطاق تخصصهم بغية إكسابهم مهارات وخبرات تؤهلهم لدخول سوق العمل، لافتا إلى أن المجلس سينفذ خطة عمل تدريبية خلال العام الحالي.
بدوره، أكد رئيس فرع النقابة علي العوران، أن النقابة تعمل بالتعاون مع مؤسسات القطاع الزراعي على استحداث وتفعيل برامج تدريبية عملية لمنتسبيها حديثي التخرج، لإكسابهم مهارات تؤهلهم لدخول سوق العمل أو التوجه نحو تأسيس مشاريع زراعية صغيرة.
كما أكد أهمية تحفيز حديثي التخرج ليصبحوا صانعي فرص عمل وليسوا باحثين عنها، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال إدخال برامج الابتكار والإبداع وزيادة القيمة المضافة على المنتج وتحسين جودة المنتج الزراعي الأردني وتبني تقنيات حديثة معززه لتطوير القطاع الزراعي وزيادة فرصه التنافسية.
وبين العوران أن عدد المهندسين الزراعيين في الطفيلة بلغ 354 مهندسا ومهندسة، 184 منهم يبحثون عن عمل، لافتا إلى أن وزارة الزراعة عينت 25 مهندسا زراعيا العام الماضي في مديريات زراعة الطفيلة، في حين تم التعاون مع منظمات ومؤسسات بإشراك المهندسين بنظام العقود السنوية، إلى جانب تعيين عدد منهم في المدارس الزراعية التابعة لوزارة التربية والتعليم خلال العامين الماضيين، كما تم تعيين آخرين في وزارة الصحة ومستشفى الطفيلة الحكومي في مجال التغذية.
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