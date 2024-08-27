مجلس الطفيلة: نسعى لتدريب 3 آلاف خريج

MENAFN - Khaberni) خبرني - بحث مجلس محافظة الطفيلة وفرع نقابة المهندسين الزراعيين في المحافظة، الثلاثاء، الاحتياجات التدريبية المنتهية بالتشغيل للمهندسين الزراعيين.

وأكد رئيس المجلس أحمد الحوامدة، سعي المجلس لتدريب 3000 خريج من مختلف التخصصات التقنية والأكاديمية والهندسية من خلال التعاون والتنسيق مع النقابات المهنية وجامعة الطفيلة التقنية والتدريب المهني والصندوق الأردني الهاشمية للتنمية البشرية وغيرها من المؤسسات المعنية بالتدريب والتأهيل.

ولفت إلى أن مجلس المحافظة تمكن العام الحالي من تدريب 2000 شاب وفتاة ضمن برامج تأهيلية في مجالات الذكاء الاصطناعي واللغة الإنجليزية وتكنولوجيا المعلومات لإكسابهم خبرات عملية تؤهلهم لدخول سوق العمل. وأشار إلى استعداد المجلس لشمول مهندسين زراعيين باحثين عن عمل ضمن دورات تدريبية في نطاق تخصصهم بغية إكسابهم مهارات وخبرات تؤهلهم لدخول سوق العمل، لافتا إلى أن المجلس سينفذ خطة عمل تدريبية خلال العام الحالي.

بدوره، أكد رئيس فرع النقابة علي العوران، أن النقابة تعمل بالتعاون مع مؤسسات القطاع الزراعي على استحداث وتفعيل برامج تدريبية عملية لمنتسبيها حديثي التخرج، لإكسابهم مهارات تؤهلهم لدخول سوق العمل أو التوجه نحو تأسيس مشاريع زراعية صغيرة.

كما أكد أهمية تحفيز حديثي التخرج ليصبحوا صانعي فرص عمل وليسوا باحثين عنها، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال إدخال برامج الابتكار والإبداع وزيادة القيمة المضافة على المنتج وتحسين جودة المنتج الزراعي الأردني وتبني تقنيات حديثة معززه لتطوير القطاع الزراعي وزيادة فرصه التنافسية.

وبين العوران أن عدد المهندسين الزراعيين في الطفيلة بلغ 354 مهندسا ومهندسة، 184 منهم يبحثون عن عمل، لافتا إلى أن وزارة الزراعة عينت 25 مهندسا زراعيا العام الماضي في مديريات زراعة الطفيلة، في حين تم التعاون مع منظمات ومؤسسات بإشراك المهندسين بنظام العقود السنوية، إلى جانب تعيين عدد منهم في المدارس الزراعية التابعة لوزارة التربية والتعليم خلال العامين الماضيين، كما تم تعيين آخرين في وزارة الصحة ومستشفى الطفيلة الحكومي في مجال التغذية.