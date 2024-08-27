Wednesday, 28 August 2024 02:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النموذجي يجدد لسفيان

8/27/2024 2:57:33 PM
(MENAFN- Al Watan) جدد الفتح عقد لاعب الوسط الجزائري سفيان بن دبكة لمدة عامين، ويعد ابن دبكة من الركائز الأساسية في صفوف النموذجي، إذ أسهم بشكل كبير في تحقيق عديد من الانتصارات.

MENAFN27082024000089011017ID1108607209

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث