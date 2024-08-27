النموذجي يجدد لسفيان
التاريخ
8/27/2024 2:57:33 PM
(MENAFN
- Al Watan)
جدد الفتح عقد لاعب
الوسط الجزائري سفيان بن دبكة لمدة عامين، ويعد ابن دبكة من الركائز الأساسية في صفوف النموذجي، إذ أسهم بشكل كبير في تحقيق عديد من الانتصارات.
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