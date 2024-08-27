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عادة نموذجية

8/27/2024 2:57:33 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل الفتح عاداته مع الأهلي في الأحساء، وكرر تفوقه في الموسم الماضي، بعد أن نجح في تسجيل انتصاره الأول في الدوري بتغلبه على ضيفه 1 /صفر، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب نادي الفتح، لحساب الجولة الثانية لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وجاء انتصار النموذجي بنيران أهلاوية صديقة، بعدما سجل مدافع قلعة الكؤوس، البرازيلي روجير إيبانيز ((53))، بعد أن اصطدمت به تسديدة لاعب الفتح دجانيني، ليغير اتجاه الكرة نحو الشباك.
ليحصد النموذجي أول 3 نقاط، وبقي الراقي على 3 نقاط.

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