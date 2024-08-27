عادة نموذجية

(MENAFN
- Al Watan)
واصل الفتح عاداته مع الأهلي في الأحساء، وكرر تفوقه في الموسم الماضي، بعد أن نجح في تسجيل انتصاره الأول في الدوري
بتغلبه على ضيفه 1 /صفر، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب نادي الفتح، لحساب الجولة الثانية لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وجاء انتصار النموذجي بنيران أهلاوية صديقة، بعدما سجل مدافع قلعة الكؤوس، البرازيلي روجير إيبانيز ((53))، بعد أن اصطدمت به تسديدة لاعب
الفتح دجانيني، ليغير اتجاه الكرة نحو الشباك.
ليحصد النموذجي أول 3 نقاط، وبقي الراقي على 3 نقاط.
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