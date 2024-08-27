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نور السعودية يواصل أنشطته في السودان

8/27/2024 2:57:32 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع نور السعودية التطوعي للعمليات النوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدن عطبرة وبورتسودان وكسلا والدمازين بجمهورية السودان، والمنفذ خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 15 سبتمبر 2024.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بإجراء 50 عملية حقن للشبكية، و79 عملية جراحية لإزالة الماء الأزرق (الجلوكوما)، و5 عمليات لعلاج الحول، و107 عمليات للشبكية، و 293 عملية ليزر، و364 عملية صغرى متخصصة بالعيون تكللت جميعها بالنجاح التام.
من جانب آخر، وزع المركز 1200 سلة غذائية في إقليم قيرا بجمهورية تشاد، استفاد منها 7200 فرد من الفئات الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي بجمهورية تشاد للعام 2024.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.

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