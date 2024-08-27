نور السعودية يواصل أنشطته في السودان

(MENAFN
- Al Watan)
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع نور السعودية التطوعي للعمليات النوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدن عطبرة وبورتسودان وكسلا والدمازين بجمهورية السودان، والمنفذ خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 15 سبتمبر 2024.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بإجراء 50 عملية حقن للشبكية، و79 عملية جراحية لإزالة الماء الأزرق (الجلوكوما)، و5 عمليات لعلاج الحول، و107 عمليات للشبكية، و 293 عملية ليزر، و364 عملية صغرى متخصصة بالعيون تكللت جميعها بالنجاح التام.
من جانب آخر، وزع المركز 1200 سلة غذائية في إقليم قيرا بجمهورية تشاد، استفاد منها 7200 فرد من الفئات الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي بجمهورية تشاد للعام 2024.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.
MENAFN27082024000089011017ID1108607203
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.