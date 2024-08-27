كانيسلو يعوض سعود

(MENAFN
- Al Watan)
أعلن الهلال تعاقده رسميا مع البرتغالي جواو كانسيلو، قادمًا من مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ويأتي التعاقد مع كانسيلو من أجل تعويض رحيل سعود عبد الحميد، الذي انضم لصفوف روما، بشكل رسمي.
وكان كانسيلو قد اجتاز الفحص الطبي في العاصمة الفرنسية باريس، وتم التوقيع بحضور رئيس النادي فهد بن نافل.
ووقع الظهير البرتغالي على عقود انضمامه للهلال لمدة 3 سنوات، مقابل حصوله على 62.8 مليون ريال ((15 مليون يورو)).
MENAFN27082024000089011017ID1108607202
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.