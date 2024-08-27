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دعم التسويق الزراعي بحزمة برامج تدريبية

8/27/2024 2:57:32 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف مدير عام المركز الوطني للثروة السمكية المهندس رياض الفقيه أهمية إيلاء عملية التسويق الزراعي مزيداً من الاهتمام والعناية للنهوض بالقطاع الزراعي والحفاظ عليه كركيزة مهمة وأساسية للاقتصاد الوطني، مؤكدا استمرار جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة مع الجهات ذات العلاقة في العمل على إيجاد قنوات تسويقية جديدة للمُساهمة في تسويق المُنتج الزراعي المحلي، خصوصاً للمزارع الصغيرة والمُتوسطة بما يتواكب مع الجهود التي تتبناها المملكة لتحقيق التنمية الزراعية ودفع عجلة الإنتاج الزراعي، مؤكداً أن الهدف من تلك القنوات التسويقية هو مساعدة المزارع المُسجلة بالدولة على تسويق إنتاجها بأسعار مُناسبة وبما يُسهم في تشجيع المزارع على زيادة إنتاجها المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
أشار فقيه إلى أن المركز الوطني للثروة السمكية و بالتعاون مع مركز التدريب الزراعي بجازان يعقد دورات تدريبية بعنوان ((مبادئ و ممارسات التسويق الزراعي))، وهي تأتي ضمن سلسلة من الدورات التي يعقدها المركز بهدف التدريب على عملية التسويق الزراعي، وتهدف الى مساعدة المتدربين على تطوير قدراتهم ومهاراتهم التسويقيه لأجل تعزيز و ضمان النجاح المستدام في القطاع الزراعي.
وأضاف مدير إدارة التخطيط والتميز المؤسسي بالمركز الوطني للثروة السمكية ومدرب البرنامج التدريبي إبراهيم بن أحمد المحزري أن البرنامج يحرص على تطوير قدرات المتدربين في مجال التسويق الزراعي من خلال التدريب على أفضل النماذج عالمياً في علم التسويق، مما يعزز فعالية طرق وأساليب التسويق في القطاع الزراعي، ويحتوي البرنامج التدريبي على مقدمة في التسويق الزراعي، وتحليل الوضع الراهن واستراتيجات التسويق، والمزيج الاقتصادي.

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