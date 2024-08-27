مشاريع ومبادرات لتحسين الحالة التغذوية للمجتمع

(MENAFN
- Al Watan)
عقدت اللجنة الوطنية للتغذية، اجتماعها السادس في دورتها الثانية، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، رئيس اللجنة الدكتور هشام الجضعي، وحضور أعضاء اللجنة من الجهات الحكومية والخاصة.
واستعرضت الأمانة العامة للجنة خلال الاجتماع الذي عُقد في المقر الرئيس للهيئة بمدينة الرياض, أبرز مبادراتها وإنجازاتها حتى الربع الثالث من العام الحالي 2024، بالإضافة إلى سير عمل عددٍ من المشاريع والمبادرات التي تسهم في تحسين الحالة التغذوية للمجتمع.
يذكر أنّ اللجنة الوطنية للتغذية هي لجنة علمية استشارية تهدف إلى تحسين الحالة الغذائية والصحية في المملكة لبناء مجتمع صحي، وذلك من خلال تقديم توصياتها، والآراء العلمية في مجال التغذية للجهات ذات العلاقة، وتم إنشاؤها ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للغذاء والدواء، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (144) بتاريخ 5 /3/ 1440 هـ، وتضم في مجلس إدارتها أعضاء من جهات حكومية عدة، واستشاريين في مجال التغذية، وممثلين من القطاع الخاص.
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