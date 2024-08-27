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مشاريع ومبادرات لتحسين الحالة التغذوية للمجتمع

8/27/2024 2:57:32 PM
(MENAFN- Al Watan) عقدت اللجنة الوطنية للتغذية، اجتماعها السادس في دورتها الثانية، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، رئيس اللجنة الدكتور هشام الجضعي، وحضور أعضاء اللجنة من الجهات الحكومية والخاصة.
واستعرضت الأمانة العامة للجنة خلال الاجتماع الذي عُقد في المقر الرئيس للهيئة بمدينة الرياض, أبرز مبادراتها وإنجازاتها حتى الربع الثالث من العام الحالي 2024، بالإضافة إلى سير عمل عددٍ من المشاريع والمبادرات التي تسهم في تحسين الحالة التغذوية للمجتمع.
يذكر أنّ اللجنة الوطنية للتغذية هي لجنة علمية استشارية تهدف إلى تحسين الحالة الغذائية والصحية في المملكة لبناء مجتمع صحي، وذلك من خلال تقديم توصياتها، والآراء العلمية في مجال التغذية للجهات ذات العلاقة، وتم إنشاؤها ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للغذاء والدواء، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (144) بتاريخ 5 /3/ 1440 هـ، وتضم في مجلس إدارتها أعضاء من جهات حكومية عدة، واستشاريين في مجال التغذية، وممثلين من القطاع الخاص.

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