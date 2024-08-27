الرياض تستضيف مؤتمر التعدين الدولي يناير المقبل

(MENAFN
- Al Watan)
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، يُعقد مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الرابعة خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير 2025، وذلك تحت شعار ((تحقيق الأثر))، وتنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض. 100 دولة مشاركة
وأوضح وزير
الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أن الاجتماع الوزاري الذي سيعقد على هامش المؤتمر، بمشاركة أكثر من 100 دولة، إلى جانب ما يزيد على 40 منظمة دولية حكومية وغير حكومية، يهدف إلى متابعة تنفيذ مبادرات الاجتماعات الوزارية السابقة، التي تشمل تطوير إطار إستراتيجي للمعادن الحرجة في منطقة التعدين الكبرى، الممتدة من إأفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، وإنتاج المعادن الخضراء في المنطقة باستخدام التقنيات الحديثة والطاقة المتجددة، ووضع إطار للاستدامة يحدد التطلعات الإقليمية لإنتاج المعادن على أسس الشفافية في سلاسل التوريد، وبناء مراكز تميز في منطقة التعدين الكبرى، لتمكين الاستثمار وبناء القدرات البشرية.
تحقيق الأثر
وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن النسخة الرابعة من المؤتمر ستناقش موضوعات مهمة، منها: استعراض إمكانات مناطق تعدينية جديدة في قطاعات التصنيع، وجذب استثمارات لقطاعات التعدين والمعالجة، بالإضافة إلى بحث إسهام قطاع المعادن في تنمية المجتمعات، وتأمين الطاقة النظيفة كمصدر للتكنولوجيا المتقدمة.
وبيّنت أن المؤتمر سيشهد انعقاد الاجتماع الوزاري في اليوم الأول الموافق 14 يناير 2025، في حين ستنطلق في اليومين الثاني والثالث الجلسات الرئيسة التي يشارك فيها عدد من الوزراء المعنيين بقطاع التعدين، وقادة الاستثمار التعديني على مستوى العالم، ورؤساء كبرى شركات التعدين من مختلف الدول. أبرز موضوعات المؤتمر
* استعراض إمكانات مناطق تعدينية جديدة في قطاعات التصنيع.
* جذب استثمارات لقطاعات التعدين والمعالجة.
* بحث إسهام المعادن في تنمية المجتمعات.
* تأمين الطاقة النظيفة كمصدر للتكنولوجيا المتقدمة.
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