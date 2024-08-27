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الرياض تستضيف مؤتمر التعدين الدولي يناير المقبل

8/27/2024 2:57:32 PM
(MENAFN- Al Watan) تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، يُعقد مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الرابعة خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير 2025، وذلك تحت شعار ((تحقيق الأثر))، وتنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.
100 دولة مشاركة
وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أن الاجتماع الوزاري الذي سيعقد على هامش المؤتمر، بمشاركة أكثر من 100 دولة، إلى جانب ما يزيد على 40 منظمة دولية حكومية وغير حكومية، يهدف إلى متابعة تنفيذ مبادرات الاجتماعات الوزارية السابقة، التي تشمل تطوير إطار إستراتيجي للمعادن الحرجة في منطقة التعدين الكبرى، الممتدة من إأفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، وإنتاج المعادن الخضراء في المنطقة باستخدام التقنيات الحديثة والطاقة المتجددة، ووضع إطار للاستدامة يحدد التطلعات الإقليمية لإنتاج المعادن على أسس الشفافية في سلاسل التوريد، وبناء مراكز تميز في منطقة التعدين الكبرى، لتمكين الاستثمار وبناء القدرات البشرية.
تحقيق الأثر
وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن النسخة الرابعة من المؤتمر ستناقش موضوعات مهمة، منها: استعراض إمكانات مناطق تعدينية جديدة في قطاعات التصنيع، وجذب استثمارات لقطاعات التعدين والمعالجة، بالإضافة إلى بحث إسهام قطاع المعادن في تنمية المجتمعات، وتأمين الطاقة النظيفة كمصدر للتكنولوجيا المتقدمة.
وبيّنت أن المؤتمر سيشهد انعقاد الاجتماع الوزاري في اليوم الأول الموافق 14 يناير 2025، في حين ستنطلق في اليومين الثاني والثالث الجلسات الرئيسة التي يشارك فيها عدد من الوزراء المعنيين بقطاع التعدين، وقادة الاستثمار التعديني على مستوى العالم، ورؤساء كبرى شركات التعدين من مختلف الدول.
أبرز موضوعات المؤتمر
* استعراض إمكانات مناطق تعدينية جديدة في قطاعات التصنيع.
* جذب استثمارات لقطاعات التعدين والمعالجة.
* بحث إسهام المعادن في تنمية المجتمعات.
* تأمين الطاقة النظيفة كمصدر للتكنولوجيا المتقدمة.

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