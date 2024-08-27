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الصين تصدر 16 ألف رخصة اختبار للمركبات ذاتية القيادة - جريدة البورصة

8/27/2024 2:57:22 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت وزارة الأمن العام الصينية الثلاثاء إصدار ما مجموعه 16 ألف رخصة اختبار للمركبات ذاتية القيادة حتى تاريخه، في ظل جهود الصين لدعم تطوير التكنولوجيا الناشئة.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في بكين، كشفت الوزارة أيضًا عن تخصيص 32 ألف كيلومتر من الطرق في جميع أنحاء البلاد لاختبار المركبات ذاتية القيادة.

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وأشار“وانغ تشيانغ”، المسؤول بالوزارة، إلى التعاون المثمر والبناء مع وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات ووزارة النقل، لتحسين الإدارة والدعم، لصناعة القيادة الذاتية.

تكتسب تكنولوجيا القيادة الذاتية الصينية اهتمامًا دوليًا، حيث تظهر في مجموعة واسعة من المركبات في جميع أنحاء العالم، مثل شاحنات تنظيف الشوارع، وحافلات النقل، وأسطول سيارات الأجرة، وعقدت الشركات الصينية شراكات في كوريا الجنوبية وسنغافورة ولوكسمبورج والسعودية والإمارات.

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