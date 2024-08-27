الصين تصدر 16 ألف رخصة اختبار للمركبات ذاتية القيادة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت وزارة الأمن العام الصينية الثلاثاء إصدار ما مجموعه 16 ألف رخصة اختبار للمركبات ذاتية القيادة حتى تاريخه، في ظل جهود الصين لدعم تطوير التكنولوجيا الناشئة.
وخلال مؤتمر صحفي عقد في بكين، كشفت الوزارة أيضًا عن تخصيص 32 ألف كيلومتر من الطرق في جميع أنحاء البلاد لاختبار المركبات ذاتية القيادة.
موضوعات متعلقة
البنك الدولي: المشهد التكنولوجي العالمي يتغير بوتيرة غير مسبوقة الولايات المتحدة تضيف ألف وحدة شحن للسيارات الكهربائية أسبوعيًا ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق لأعلى مستوى خلال 6 أسابيع
وأشار“وانغ تشيانغ”، المسؤول بالوزارة، إلى التعاون المثمر والبناء مع وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات ووزارة النقل، لتحسين الإدارة والدعم، لصناعة القيادة الذاتية.
تكتسب تكنولوجيا القيادة الذاتية الصينية اهتمامًا دوليًا، حيث تظهر في مجموعة واسعة من المركبات في جميع أنحاء العالم، مثل شاحنات تنظيف الشوارع، وحافلات النقل، وأسطول سيارات الأجرة، وعقدت الشركات الصينية شراكات في كوريا الجنوبية وسنغافورة ولوكسمبورج والسعودية والإمارات.
MENAFN27082024000202011048ID1108607197
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.