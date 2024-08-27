المركزى يتحول للربحية العام المالى الماضى ويحقق 22.8 مليار جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تحول البنك المركزى
للربحية خلال العام المالى الماضى، محققًا صافى ربح قدره 22.83 مليار جنيه مقابل خسائر قدرها 86.3 مليار جنيه فى العام المالى 2022-2023.
وحقق“المركزى” أرباحًا بدعم من نمو صافى الدخل من العائد إلى 108.3 مليار جنيه مقابل 7.8 مليار جنيه.
موضوعات متعلقة
250 مليون جنيه أسهمًا مجانية لـ”المركزى” من أرباح“المصرف المتحد” “المركزى” يرفع حصته فى“أفريكسم بنك” بنحو 2.6% الصين وإندونيسيا أبرز المستفيدين من خفض الفائدة الأمريكية
وجاء الارتفاع بدعم من وصول إيرادات الفوائد إلى 565.3 مليار جنيه مقابل 299.2 مليار جنيه فى العام المالى الأسبق، فى الوقت الذى ارتفعت فيه تكاليف الأموال إلى 457 مليار جنيه مقابل 291.5 مليارًا.
وزادت إيرادات البنك من العمولات 117% إلى 27.5 مليار جنيه مقابل 12.9 مليار جنيه، فيما ارتفعت خسائره من المتاجرة إلى 16.6 مليار جنيه مقابل 1.5 مليار جنيه.
وقفز نصيب البنك فى أرباح الشركات الشقيقة إلى 7.1 مليار جنه مقابل نحو 3 مليارات جنيه العام المالى الأسبق.
واحتفظ البنك المركزى بمخصصات قدرها 14.9 مليار جنيه مقابل 4.5 مليار جنيه فى العام المالى الاسبق.
وسدد البنك ضرائب دخل قدرها 65 مليار جنيه مقابل 33.6 مليارًا.
MENAFN27082024000202011048ID1108607195
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.