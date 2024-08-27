المركزى يتحول للربحية العام المالى الماضى ويحقق 22.8 مليار جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تحول للربحية خلال العام المالى الماضى، محققًا صافى ربح قدره 22.83 مليار جنيه مقابل خسائر قدرها 86.3 مليار جنيه فى العام المالى 2022-2023.

وحقق“المركزى” أرباحًا بدعم من نمو صافى من العائد إلى 108.3 مليار جنيه مقابل 7.8 مليار جنيه.

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وجاء الارتفاع بدعم من وصول إيرادات الفوائد إلى 565.3 مليار جنيه مقابل 299.2 مليار جنيه فى العام المالى الأسبق، فى الوقت الذى ارتفعت فيه تكاليف الأموال إلى 457 مليار جنيه مقابل 291.5 مليارًا.

وزادت إيرادات البنك من العمولات 117% إلى 27.5 مليار جنيه مقابل 12.9 مليار جنيه، فيما ارتفعت خسائره من المتاجرة إلى 16.6 مليار جنيه مقابل 1.5 مليار جنيه.

وقفز نصيب البنك فى أرباح الشركات الشقيقة إلى 7.1 مليار جنه مقابل نحو 3 مليارات جنيه العام المالى الأسبق.

واحتفظ البنك المركزى بمخصصات قدرها 14.9 مليار جنيه مقابل 4.5 مليار جنيه فى العام المالى الاسبق.

وسدد البنك ضرائب دخل قدرها 65 مليار جنيه مقابل 33.6 مليارًا.