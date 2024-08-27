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ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين مع تراجع توقعاتهم للتضخم والركود الاقتصادي - جريدة البورصة

8/27/2024 2:57:21 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت ثقة المستهلكين الأمريكيين خلال شهر أغسطس، مع تراجع توقعاتهم بشأن التضخم واحتمالية حدوث ركود اقتصادي، وتجاوزت نسبة الذين يتوقعون تأثير الانتخابات الرئاسية على الاقتصاد نظيرتها في عام 2020.

وأظهر مسح مجلس المؤتمرات الثلاثاء، ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي في أغسطس إلى 103.3 نقطة، من قراءة شهر يوليو المعدلة بالرفع عند 101.9 نقطة، ليتجاوز توقعات السوق التي رجحت تسجيله 100.9 نقطة.

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فيما زاد مؤشر توقعات المستهلكين قصيرة الأجل إلى 82.5 نقطة هذا الشهر، من قراءة يوليو المعدلة بالرفع عند 81.1 نقطة، ليتجاوز المؤشر للشهر الثاني مستوى 80 نقطة، مما يعني استبعاد المستهلكين لحدوث ركود اقتصادي.

وتحسن مؤشر الوضع الحالي – استنادًا إلى تقييم المستهلكين لظروف الأعمال وسوق العمل الحالية – ليرتفع إلى 134.4 نقطة هذا الشهر من 133.1 نقطة في الشهر الماضي.

بينما انخفض متوسط توقعات التضخم لمدة 12 شهرًا عند 4.9% خلال أغسطس، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2020، وتراجعت حصة المستهلكين الذين يتوقعون أسعار فائدة مرتفعة على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة إلى 46.5%، وهو أدنى مستوى منذ فبراير.

وكان المستهلكون أقل تفاؤلاً بشأن سوق الأسهم، حيث يتوقع 46.9% ارتفاع الأسعار خلال العام المقبل، انخفاضًا من 50.6% في يوليو، وعزا التقرير ذلك إلى الاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية في مطلع الشهر الجاري.

المصدر:

MENAFN27082024000202011048ID1108607194

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