فيتش: بورصة لندن ثالث أكبر سوق عالمية لإدراج الصكوك المقومة بالدولار - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قالت وكالة“فيتش” للتصنيف الائتماني، إن المملكة المتحدة تواصل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من دول منظمة التعاون الإسلامي، كما تعد موطنًا لأربعة بنوك إسلامية، جميعها مملوكة لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي في طريقها لإنشاء بنكها الإسلامي الخامس.

وأوضحت الوكالة في تقرير الثلاثاء، إن بورصة لندن تعد ثالث أكبر سوق عالمية لإدراج الصكوك المقومة بالدولار بحصة عالمية تبلغ 35% أو حوالي 80 مليار دولار في نهاية النصف الأول من عام 2024.

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وأشارت“فيتش” إلى أنه على الرغم من وجودها الطويل الأمد واللوائح الداعمة، لم تمتلك البنوك الإسلامية سوى 0.1% من أصول النظام المصرفي في المملكة المتحدة نهاية عام 2023، حيث لا يشكل المسلمون سوى حوالي 6.5% من السكان، مع وعي محدود بالتمويل الإسلامي.

ونمت إجمالي أصول البنوك الإسلامية بنسبة 26% على أساس سنوي إلى 8.2 مليار دولار في نهاية عام 2023، فيما ارتفعت الأصول الخاضعة لإدارة الصناديق الإسلامية بنسبة 115% على أساس سنوي إلى 1.8 مليار دولار.

وتركزت أصول الصناديق الإسلامية في استثمارات الأسهم، لتحقق وتيرة نمو تتجاوز نظيرتها من الصناديق التقليدية، والتي زادت أصولها بنسبة 17.5% على أساس سنوي إلى 3.4 تريليون دولار في نهاية عام 2023.

وتتوقع“فيتش” أن يصل حجم صناعة التمويل الإسلامي في المملكة المتحدة إلى 15 مليار دولار على المدى المتوسط، ارتفاعًا من 10 مليارات دولار في نهاية عام 2023.

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