البترول: كشف جديد بالصحراء الغربية ينتج 23 مليون قدم مكعب غاز يوميًا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة خالدة للبترول، القائم بالأعمال نيابة عن شركة أباتشي الأمريكية والهيئة المصرية العامة للبترول، عن تحقيق كشف بترولي جديد في منطقة غرب فيوبس -1 بمنطقة تنمية كلابشة بالصحراء الغربية.
وأوضحت، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم عمل الاختبار للبئر بتثقيب 270 قدمًا في رمال الباليوزوي، وكان المسترجع على فتحة إنتاج 1 بوصة 7165 برميل زيت يوميًا بدرجة جودة 44 درجة، و23 مليون قدم مكعب غاز مصاحب.
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وكانت التسجيلات الكهربائية للبئر قد أثبتت وجود شواهد بترولية بمكون الباليوزوي بإجمالي سمك صافي 462 قدمًا.
يأتي ذلك في إطار الخطة التي وضعتها وزارة البترول لزيادة معدلات الإنتاج لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلي وخفض فاتورة الاستيراد.
المصدر:
MENAFN27082024000202011048ID1108607191
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