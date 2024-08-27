البترول: كشف جديد بالصحراء الغربية ينتج 23 مليون قدم مكعب غاز يوميًا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة خالدة للبترول، القائم بالأعمال نيابة عن شركة أباتشي الأمريكية والهيئة المصرية العامة للبترول، عن تحقيق كشف بترولي جديد في منطقة غرب فيوبس -1 بمنطقة تنمية كلابشة بالصحراء الغربية.

وأوضحت، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم عمل الاختبار للبئر بتثقيب 270 قدمًا في رمال الباليوزوي، وكان المسترجع على فتحة إنتاج 1 بوصة 7165 برميل زيت يوميًا بدرجة جودة 44 درجة، و23 مليون قدم مكعب غاز مصاحب.

موضوعاتالصين وإندونيسيا أبرز المستفيدين من خفض الفائدة الأمريكية مشتريات الأجانب تقود مؤشرات المصرية للارتفاع لليوم الثانى على التوالى “بولاريس” تسعى للحصول على أراضٍ صناعية جديدة بمساحة 10 ملايين متر مربع

وكانت التسجيلات الكهربائية للبئر قد أثبتت وجود شواهد بترولية بمكون الباليوزوي بإجمالي سمك صافي 462 قدمًا.

يأتي ذلك في إطار الخطة التي وضعتها وزارة البترول لزيادة معدلات الإنتاج لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلي وخفض فاتورة الاستيراد.

المصدر: