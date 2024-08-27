بولاريس تسعى للحصول على أراضٍ صناعية جديدة بمساحة 10 ملايين متر مربع - جريدة البورصة

تسعى مجموعة“بولاريس” المتخصصة فى تطوير المناطق الصناعية، للحصول على أراض جديدة بنشاط صناعى فى عدد من المدن الجديدة بمساحة إجمالية تصل إلى 10 ملايين متر مربع.

قال باسل شعيرة، المدير العام لمجموعة“بولاريس الدولية المتخصصة فى تطوير المناطق الصناعية”، إن الشركة تقدمت بطلبات إلى هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار، للحصول على أراضى فى مدن العاشر من رمضان، والعبور، وبدر، والقاهرة الجديدة، والفيوم، والسادات، بإجمالى مساحة تتراوح من 8 إلى 10 ملايين متر مربع، حيث يجرى حاليًا حصر المناطق المؤهلة.

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وأضاف شعيرة لـ”البورصة”، أن“بولاريس” تسعى للحصول على أراض صناعية فى العاصمة الإدارية الجديدة وذلك بعد الإعلان عن تخطيط المرحلة الثانية من العاصمة، والتى تتضمن منطقة صناعية، حيث يجرى التفاوض للوصول إلى اتفاق نهائى.

وأوضح أن محفظة“بولاريس الدولية للمناطق الصناعية” من الأراضى بلغت نحو 7.1 مليون متر مربع وجميعها مستغلة، وتعمل الشركة على زيادتها خلال الفترة القادمة.

وتأسست شركة بولاريس للمناطق الصناعية فى مصر عام 2007، وتمتلك محفظة استثمارية تضم 12 مشروعاً، فى مدن العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والسادات.

وقال شعيرة، إن الاستثمارات التى تم جذبها خلال الثلاث مشاريع الأخيرة للشركة على مساحة 4.5 مليون متر مربع تصل إلى 4.5 مليار دولار.

وأضاف أن حجم مبيعات الشركة بنهاية العام الماضى تجاوز مليار جنيه، وهى نفس القيمة المحققة فى عام 2022.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تصل مبيعات المشروع الجديد للشركة بمنطقة أكتوبر الجديدة إلى 5 مليارات جنيه.

وأوضح أن الشركة تعمل على الانتهاء من إجراءات استلام مساحة نحو 2.6 مليون متر مربع، وإنشاء أحدث مجمعاتها الصناعية خلال العام الجارى بمدينة أكتوبر الجديدة.

وقال إن المشروع يقع بجوار طريق الواحات وبالقرب من الطريق الدائرى الإقليمى، بالقرب من المنطقة الصناعية الحالية بمدينة أكتوبر الجديدة وميناء أكتوبر الجاف، ويضم قطع بمساحات تبدأ من 3 آلاف متر مربع، بعدد مصانع مقترح نحو 500 مصنع.

وأضاف شعيرة، أن الشركة نجحت فى جذب استثمارات تتراوح بين مليار و1.2 مليار دولار لكل مليون متر مربع فى أغلب مشاريع التطوير الصناعى الخاصة بالشركة.

وأوضح أن تجربة المطور الصناعى فى مصر أثبتت نجاحها بشهادة مؤسسات دولية والمراكز الاقتصادية على مستوى العالم، والتى أشادت بفكرة المطور والمشروعات الفعلية التى تم تنفيذها فى مصر.

وأشار إلى أن إجمالى عدد شركات المطور الصناعى فى مصر يصل إلى 13 شركة، ولكن يوجد حوالى 5 شركات فقط هى العاملة بصورة واضحة فى السوق المحلى.

وقال شعيرة، إن نسبة نجاح تلك الشركات تصل إلى 100% بعدما أثبتت الشركات نجاحها فى تطوير المناطق الصناعية وجذب المستثمرين وتوفير آلاف من فرص العمل.

وحول التوسع فى الأسواق الخارجية، قال المدير العام لمجموعة“بولاريس”، إن هناك عدة طلبات من دول عربية وأفريقية لتنفيذ مناطق صناعية، ويجرى دراسة تلك الأسواق.

وتابع شعيرة:“لم نصل إلى اتفاق نهائى بسبب عدم جاهزية بعض الدول لتجربة المطور الصناعى، بالإضافة إلى عدم الاستقرار الأمنى، أو تخصيص الأرض بالمجان للمستثمرين وبالتالى لا يمكن العمل وفق نموذج المطور الصناعى”.

وأرجع المدير العام لمجموعة“بولاريس” ورئيس شعبة التطوير الصناعى بغرفة التطوير العقارى، عدم إقبال شركات التطوير الصناعى للحصول على أراضى فى مدن الصعيد رغم ما تقدمه الحكومة من امتيازات، إلى تخصيص الأراضى للمصنعين بسعر مدعم لأغراض اجتماعية وتنموية، وتابع:“ماذا سيقدم المطور الصناعى، فهو سينفق ترفيق وتراخيص ولا يستطيع البيع لصعوبة المنافسة مع الحكومة”.

وأشار إلى أن شركته لديها أنظمة سداد للمستثمرين على قدر كبير من المرونة بنسب فائدة وفق الملاءة المالية لكل مستثمر، كما يوجد مستثمرين يسددون نقدًا.

وقال إن“بولاريس” لم تحصل على تسهيلات بنكية منذ بداية عملها، وتعتمد على ملاءة المساهمين المالية فى الإنفاق على المشروعات حتى خلال الأزمات، حيث يرون أن هناك مؤشرات قوية لتجاوز الأزمات وجنى الأرباح.

وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية استحوذت على نسبة من 50 إلى 60% فى مشروعى الشركة بمدينة 6 أكتوبر، خلال الفترة من 2008 إلى 2018، ولكنها انخفضت إلى 15% فيما بعد مرورًا بأزمة فيروس كورونا وسعر الصرف تزامنًا مع طرح مشروع الشركة بمدينة السادات.

وأوضح شعيرة، أن جذب الاستثمارات الأجنبية بدأ يعود لوتيرته السابقة بمؤشرات قوية منذ الربع الثانى من العام الجارى، رغم استمرار وجود مخاوف من الاضطرابات التى تحدث فى المنطقة والتى تشكل عامل هام فى جذب الاستثمارات.

وقال إن شركات التطوير الصناعى تبذل مجهودًا كبيرًا فى جذب الاستثمارات الأجنبية مستخدمة القوانين والتشريعات والحوافز والتسهيلات كأداة تسويقية للاستثمار فى مصر.

وأضاف أن مصر مؤهلة لجذب الاستثمارات الأجنبية بسبب عدة عوامل، منها التعداد السكانى الكبير الذى يجعل السوق المحلى جاذب لأى مستثمر، بالإضافة إلى الحوافز التى تقدمها الدولة للمصدرين.

وأوضح أن الفرص كبيرة لجذب استثمارات صينية جديدة خاصة فى ظل المعوقات التى تتعرض لها الشركات الصينية فى أوروبا، ولكن ذلك يتطلب السير بوتيرة أسرع مما هى عليه لاستغلال الفرص الموجودة لجذب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى أن هناك مفاوضات مع مجموعة مع المستثمرين الأتراك بقطاعات النسيج والإلكترونيات والصناعات الهندسية للاستثمار فى مصر، مع توقعات بدخول مستثمر أجنبى جديد فى مجال الأجهزة المنزلية عبر“بولاريس بارك” خلال العام الجارى.

وقال شعيرة، إن عدد المصانع التى تشغلها وتقوم على صيانتها شركتى التشغيل والصيانة وتوزيع الكهرباء التى تتبع“بولاريس” يبلغ نحو 250 مصنعًا كبيرًا، بمساحات من 5 آلاف إلى 250 ألف متر مربع فى الـ 3 مجمعات الكبيرة، بالإضافة إلى 500 مصنع وحدات جاهزة.

وأضاف شعيرة، أن ارتفاع سعر الأرض الخام يؤثر على السعر النهائى للأرض بعد إضافة تكلفة التطوير الداخلى من طرق ومساحات خضراء وترفيق وتراخيص والتى يتحملها المطور الصناعى والتى تفوق الدعم المقدم من الحكومة للمطورين.

وأوضح أن المطور الصناعى يحصل على الأراضى الصناعية من هيئة المجتمعات العمرانية، وأخر سعر للمتر فى تخصيص الأراضى بمدينة أكتوبر الجديدة نحو 505 جنيهات للمتر المربع دون ترفيق أو ترخيص.

وأشار إلى أن المطور الصناعى يحصل على إجمالى مساحات أرض تتراوح من 2 إلى 3 ملايين متر مربع، ويتم عمل المخطط العام وتنظيم الشوارع الداخلية والمساحات الخضراء والخدمات، والمتبقى من مساحة المليون متر مربع على سبيل المثال يصل إلى 700 ألف متر إنشاءات قابلة للبيع.

وطالب شعيرة بإعادة النظر فى تسعير الأراضى المخصصة للمطورين الصناعيين، بالإضافة إلى زيادة وتيرة إتاحة الأراضى وتوحيد جهة الولاية ومنح التراخيص.

وقال إنه تم طرح هذه المشكلات أثناء الاجتماع مع وزير الإسكان الذى وعد بالتنسيق مع وزيرى الصناعة والاستثمار لحل الأزمات التى تواجه قطاع التطوير الصناعى.

وأضاف شعيرة، أن أسعار الأراضى الصناعية التى تطرحها الدولة بنظام المطور الصناعى عامل مؤثر فى تكاليف المنتج النهائى، خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة الترفيق نتيجة زيادة مدخلات الإنتاج.

وتابع:“على سبيل المثال كان الطرح الأخير قبل الزيادة الحالية فى منطقة السادات يبلغ نحو 190 جنيها للمتر فى عام 2018 مقابل ما يزيد على 500 جنيه فى الطرح الجديد بمنطقة 6 أكتوبر”.

وأشار إلى أن السعر الإجمالى لمشروع شركة“بولاريس” بمنطقة 6 أكتوبر البالغ مساحته نحو 2.5 مليون متر مربع يصل إلى 1.3 مليار جنيه.

وقال إن الشركة تعمل على تطبيق معايير الالتزام البيئى أثناء ترفيق الأراضى الصناعية قبل أن تكون اشتراطات من الحكومة، وذلك لتكون جميع الصناعات متجانسة بيئيًا من خلال اتباع آليات مستدامة منها معالجة المياه وإعادة استخدامها فى الرى.

وأضاف أن الشركة كانت تستخدم الطاقة الشمسية منذ عام 2007 قبل انتشارها بشكل واسع فى الوقت الحالى، ولكن تم تغييرها بالكامل لتعمل المناطق الصناعية بالكهرباء وذلك لارتفاع تكلفة تغيير وصيانة البطاريات.

وتابع شعيرة:“فى حالة تغيير البطاريات بعد 5 سنوات من تركيبها تكون تكلفتها أعلى من مصاريف استهلاك الكهرباء على مدار تلك الفترة”.

وأكد أن الشركة تهتم أثناء مراحل التشغيل والصيانة باستبدال الخامات القديمة بالحديثة المعالجة بيئيًا كأحد مقومات جودة البيئة الداخلية بالمناطق الصناعية لتجنب حدوث أزمات مستقبلية تضر بالمنطقة.

وقال شعيرة، الذى يترأس شعبة التطوير الصناعى بغرفة التطوير العقارى، إن الشعبة تحرص على المشاركة فى المعارض الدولية التى تنظمها دول مثل الإمارات والسعودية لبحث فرص الاستثمار والتعاون مع المستثمرين الصناعيين الأجانب.