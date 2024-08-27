مشتريات الأجانب تقود مؤشرات البورصة المصرية للارتفاع لليوم الثانى على التوالى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قادت مشتريات الأجانب مؤشرات البورصة
المصرية للارتفاع لليوم الثانى على التوالى رغم مبيعات المصريين والعرب، بعدما قاموا بصافى مشتريات بنحو مليار جنيه فى جلستين.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 ارتفاعًا بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 30363 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامى بنحو 1.07% ليصل إلى 2884 نقطة، فيما صعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 7015 نقطة.
موضوعات متعلقة
“بولاريس” تسعى للحصول على أراضٍ صناعية جديدة بمساحة 10 ملايين متر مربع البترول: كشف جديد بالصحراء الغربية ينتج 23 مليون قدم مكعب غاز يوميًا “المركزى” يتحول للربحية العام المالى الماضى ويحقق 22.8 مليار جنيه
كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 10042 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.87% ليصل لمستوى 36980 نقطة. أبوغنيمة: EGX30 يقترب من اختراق مستوى مقاومة 30700 نقطة
توقع باسم أبوغنيمة مدير إدارة التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، استمرار مؤشرات البورصة المصرية فى الصعود لتقترب من مستويات 30.5 ألف و30.7 ألف نقطة كمستويات مقاومة مهمة من المتوقع اختراقها على المدى القصير.
وبلغ صافى مشتريات الأجانب نحو 397.5 مليون جنيه فى تعاملات الثلاثاء، وكانت تعاملاتهم قد سجلت صافى مشتريات بنحو 578 مليون جنيه فى تعاملات يوم الاثنين.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 263.4 مليون جنيه و134 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 86.8% و8.1% من التعاملات.
وأضاف أبوغنيمة أن جلسات الأسبوع الجارى شهدت أحجام تداولات ضخمة ومع استمرار زيادة السيولة إلى جانب تأكيد اختراق المؤشر الرئيسى لمستوى 30.5 ألف نقطة يتعافى المؤشر بشكل نهائى من الحركات التصحيحية.
وأوضح أن مؤشر EGX70 سيستمر فى الصعود بعد تأكيد اختراق مستوى 7 آلاف نقطة، مع تحركات إيجابية لأغلب الأسهم به.
وأشار إلى أن ارتفاع مشتريات الأجانب بسبب الأداء القوى لبعض القطاعات على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية، ومواد البناْء والإنشاءات، والخدمات التكنولوجية، والمتوقع لها الرواج خلال الفترة المقبلة.
ونصح المستثمرين بجنى جزء من الأرباح وترقب اختراق المؤشرات لمستويات المقاومة قبل فتح مراكز شرائية جديدة للاحتفاظ بجزء من السيولة والتمكن من فتح مراكز شرائية بعد اختراق مستويات المقاومة.
وتزامنت مشتريات الأجانب مع ارتفاع قيم التداولات إلى 5.8 مليار جنيه وهى مستويات لم تشاهد من جلسة 17 مارس.
وجرى تداول 1.15 مليار سهم فى جلسة الثلاثاء، بتنفيذ 128.2 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 212 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 101 سهم وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا اسمنت سيناء بنسبة 19.9%، ومصر للأسواق الحرة بنسبة 16.7%.
وتراجعت أسعار 58 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا سهم مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى بنحو 7.8%، وسهم مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو بنحو 7.1%، فيما لم تتغير أسعار 53 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 2.07 تريليون جنيه. فراج: أداء المؤشر الرئيسى ينبئ بمزيد من الصعود حتى مستهدف 34500 نقطة
وتوقع عبدالله فراج رئيس قطاع التحليل الفنى بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، أن تستكمل المؤشرات ارتفاعها خلال الأسبوعين القادمين وصولاً للقمم التى اختبرتها من قبل، مشيراً إلى أن أداء المؤشر الرئيسى ينبئ بمزيد من الصعود فى الجلسات المقبلة على المديين القصير والمتوسط واستهداف مستوى 34.5 ألف نقطة.
ونصح المستثمرين بالاحتفاظ بالأسهم بسبب الارتفاع المتوقع للمؤشرات، أما المستثمرون خارج السوق فيجب أن يستغلوا أى انخفاضات طفيفة فى أسعار الأسهم للشراء.
وسجل الأفراد 73.1% من التعاملات، حيث سجل المصريون والعرب صافى بيع بقيمة 377.9 مليون جنيه و29.3 مليون جنيه، بينما سجل الأجانب صافى شراء بقيمة 24.6 مليون جنيه.
وسجلت المؤسسات 26.9% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والأجنبية صافى شراء بقيمة 114.4 مليون جنيه و372.8 مليون جنيه، كما اتجهت المؤسسات العربية إلى البيع بقيمة 104.7 مليون جنيه.
كتب: عمرو طارق
MENAFN27082024000202011048ID1108607188