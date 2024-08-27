مشتريات الأجانب تقود مؤشرات البورصة المصرية للارتفاع لليوم الثانى على التوالى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قادت مشتريات الأجانب مؤشرات المصرية للارتفاع لليوم الثانى على التوالى رغم مبيعات المصريين والعرب، بعدما قاموا بصافى مشتريات بنحو مليار جنيه فى جلستين.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 ارتفاعًا بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 30363 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامى بنحو 1.07% ليصل إلى 2884 نقطة، فيما صعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 7015 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 10042 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.87% ليصل لمستوى 36980 نقطة.

توقع باسم أبوغنيمة مدير إدارة التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، استمرار مؤشرات البورصة المصرية فى الصعود لتقترب من مستويات 30.5 ألف و30.7 ألف نقطة كمستويات مقاومة مهمة من المتوقع اختراقها على المدى القصير.

وبلغ صافى مشتريات الأجانب نحو 397.5 مليون جنيه فى تعاملات الثلاثاء، وكانت تعاملاتهم قد سجلت صافى مشتريات بنحو 578 مليون جنيه فى تعاملات يوم الاثنين.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 263.4 مليون جنيه و134 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 86.8% و8.1% من التعاملات.

وأضاف أبوغنيمة أن جلسات الأسبوع الجارى شهدت أحجام تداولات ضخمة ومع استمرار زيادة السيولة إلى جانب تأكيد اختراق المؤشر الرئيسى لمستوى 30.5 ألف نقطة يتعافى المؤشر بشكل نهائى من الحركات التصحيحية.

وأوضح أن مؤشر EGX70 سيستمر فى الصعود بعد تأكيد اختراق مستوى 7 آلاف نقطة، مع تحركات إيجابية لأغلب الأسهم به.

وأشار إلى أن ارتفاع مشتريات الأجانب بسبب الأداء القوى لبعض القطاعات على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية، ومواد البناْء والإنشاءات، والخدمات التكنولوجية، والمتوقع لها الرواج خلال الفترة المقبلة.

ونصح المستثمرين بجنى جزء من الأرباح وترقب اختراق المؤشرات لمستويات المقاومة قبل فتح مراكز شرائية جديدة للاحتفاظ بجزء من السيولة والتمكن من فتح مراكز شرائية بعد اختراق مستويات المقاومة.

وتزامنت مشتريات الأجانب مع ارتفاع قيم التداولات إلى 5.8 مليار جنيه وهى مستويات لم تشاهد من جلسة 17 مارس.

وجرى تداول 1.15 مليار سهم فى جلسة الثلاثاء، بتنفيذ 128.2 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 212 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 101 سهم وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا اسمنت سيناء بنسبة 19.9%، ومصر للأسواق الحرة بنسبة 16.7%.

وتراجعت أسعار 58 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا سهم مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى بنحو 7.8%، وسهم مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو بنحو 7.1%، فيما لم تتغير أسعار 53 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 2.07 تريليون جنيه.

وتوقع عبدالله فراج رئيس قطاع التحليل الفنى بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، أن تستكمل المؤشرات ارتفاعها خلال الأسبوعين القادمين وصولاً للقمم التى اختبرتها من قبل، مشيراً إلى أن أداء المؤشر الرئيسى ينبئ بمزيد من الصعود فى الجلسات المقبلة على المديين القصير والمتوسط واستهداف مستوى 34.5 ألف نقطة.

ونصح المستثمرين بالاحتفاظ بالأسهم بسبب الارتفاع المتوقع للمؤشرات، أما المستثمرون خارج السوق فيجب أن يستغلوا أى انخفاضات طفيفة فى أسعار الأسهم للشراء.

وسجل الأفراد 73.1% من التعاملات، حيث سجل المصريون والعرب صافى بيع بقيمة 377.9 مليون جنيه و29.3 مليون جنيه، بينما سجل الأجانب صافى شراء بقيمة 24.6 مليون جنيه.

وسجلت المؤسسات 26.9% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والأجنبية صافى شراء بقيمة 114.4 مليون جنيه و372.8 مليون جنيه، كما اتجهت المؤسسات العربية إلى البيع بقيمة 104.7 مليون جنيه.

كتب: عمرو طارق