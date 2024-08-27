الصين وإندونيسيا أبرز المستفيدين من خفض الفائدة الأمريكية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) مع اقتراب الفيدرالى الأمريكى من خفض الفائدة فى اجتماعه خلال سبتمبر المقبل، برزت الصين وإندونيسيا كأكثر البلدان المستفيدة من تلك الخطوة، بحسب وكالة بلومبرج.

وفى الصين فإن اليوان قد يرتفع 10% وفقًا لما قاله الرئيس التنفيذى لشركة يورايزون إس إل جيه كابيتال، ستيفن جين، للوكالة.

موضوعاتالولايات المتحدة تضيف ألف وحدة شحن للسيارات الكهربائية أسبوعيًا ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق لأعلى مستوى خلال 6 أسابيع الحرائق والجفاف يهددان برفع أسعار السكر وزيت النخيل

أوضح أنه يمكن لخفض الولايات المتحدة أسعار الفائدة أن يدفع الشركات الصينية لبيع أصول مقومة بالدولار تصل إلى تريليون دولار فى خطوة ستعزز قيمة اليوان الصينى.

تتمثل نظريته فى أن الشركات الصينية قد تكون قد وجهت أكثر من تريليونى دولار منذ بدء جائحة الكورونا فى استثمارات خارجية، للاستفادة من معدلات عائد أعلى من تلك المقومة باليوان.

وعندما يخفض الاحتياطى الفيدرالى تكاليف الاقتراض فإن جاذبية الأصول بالدولار قد تتآكل مما قد يحفز تدفقاً“معتدلاً” قدره تريليون دولار للعودة للصين مع تحجيم الفجوة فى أسعار الفائدة بين الصين والولايات المتحدة.

ويتوقع جين أن يخفض بنك الاحتياطى الفيدرالى أسعار الفائدة بشكل أكبر من توقعات الأسواق عن الذى تتوقعه الأسواق إذا استمرت أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة فى التباطؤ، وهذا إلى جانب الدولار المبالغ فى تقديره والعجز المزدوج فى الولايات المتحدة، كل هذا يعزز قناعته بأن الدولار سوف ينخفض.

وذكر جين فى مقابلة الأسبوع الماضى أن الارتفاع قد يكون أكبر إذا امتنع البنك الشعبى الصينى عن التدخل لامتصاص السيولة الدولارية.

على الجانب الآخر غمرت الأموال العالمية أسواق المال الإندونيسية هذا الشهر مما يشير إلى أن أصول البلاد سرعان ما أصبحت وجهة استثمارية مفضلة مع اقتراب دورة التخفيف لدى بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى.

واستثمر الأجانب نحو 933.8 مليون دولار فى الأسهم فى أغسطس فى واحدة من أكبر عمليات الشراء الشهرية منذ أبريل 2022 بينما سجلت التدفقات الصافية البالغة 2.5 مليار دولار فى السندات أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام، بحسب بيانات جمعتها بلومبرج.

وأدى ذلك لتعاف نسبى فى الروبية الإندونيسية لتتعافى مؤقتًا من خسائر هذا العام مقابل الدولار حيث تتفوق مكاسبها هذا الشهر فى آسيا فقط على تلك التى حققتها عملة الرينجيت الماليزية.

تأتى الزيادة فى الاستثمار فى أصول إندونيسيا بينما يقلل المستثمرون الأجانب من حيازاتهم فى عدد من أسواق الأسهم الإقليمية الأخرى بما فى ذلك الهند.

ويُنظر إلى الأصول الإندونيسية على أنها مقومة بأقل من قيمتها نسبيًا، كما أن التوقعات تشير لاتجاه البنك المركزى فى إندونيسيا للسير على خطى الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى خفض تكاليف الاقتراض بدعم النمو الاقتصادى وكذلك جاذبية الأصول المحلية.

وفى حين أنه من المقرر أن يكون صافى شراء سندات الدولة هو الأعلى منذ يناير 2023 فإن الاتجاه للاستثمار فى الأسهم قد دفع مؤشر جاكرتا القياسى للأسهم إلى كسر المستويات القياسية، كل بضعة أيام.

ومع استحواذ إندونيسيا على حصة الأسد من تدفقات الأسهم هذا الشهر فإن الأجانب كانوا أيضًا مشترين صافين للأسهم الماليزية والفلبينية، مفضلين جنوب شرق آسيا على الصين التى يُنظر إليها على أنها أقل جاذبية حاليًا.

وبدأت الأسهم الإندونيسية تكتسب وزنًا أكبر مع انتهاء صناديق الاستثمار الآسيوية من موقفها المتحفظ تجاه سوق جنوب شرق آسيا، بحسب مذكرة كتبها الاقتصاديون فى“إتش إس بى سى” وبينهم بريرنا جارج.

وفى غضون ذلك رفع الاقتصاديون فى شركة نومورا هولدينجز، برئاسة شيتان سيث، توصياتهم للأسهم فى البلاد من“احتفاظ” إلى“شراء” هذا الأسبوع. مؤكدين أنها“ربما تكون أفضل وسيلة” للمراهنة على الأسهم فى الأسواق الناشئة مع بدء الاحتياطى الفيدرالى فى خفض أسعار الفائدة.

وكان جيروم باول محافظ الفيدرالى الأمريكى قد قال فى ندوة جاكسون هول إن الوقت قد حان لتعديل السياسات النقدية، ودفع ذلك 69.5% من الأسواق لتوقع خفض الفائدة 0.25% فيما يتوقع البقية خفض يصل إلى 0.5%، بحسب أداة“فيد ووتش”.