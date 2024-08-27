كارى كينج تكتب: المشاعر تحرك تقلبات الأسهم - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أسهم الولايات المتحدة، كما يقيسها مؤشر ستاندرد أند بورز 500، فى طريقها لتحقيق نمو بنسبة 11% فى الأرباح على أساس سنوى فى الربع الثاني، ما يجعله أقوى ربع منذ الربع الأول من عام 2022.

وتباطأ نمو أسهم“السبعة الكبار” المدعوم بالذكاء الاصطناعى من وتيرته الحادة إلى 30%، وهو ما يزال نموًا مذهلاً.

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أما“الـ493 سهمًا الأخرى” فقد حققت نتائج إيجابية لأول مرة منذ خمسة أرباع، وكانت أسرع نسبة نمو فى 7 أرباع بنسبة 7%.

بشكل عام، كان موسم الأرباح جيدًا، لم تأتِ النتائج الفعلية أفضل من توقعات المحللين فحسب، بل تجاوز 82% من الشركات تقديرات الأرباح، وهو رقم أعلى مما شهدناه تاريخياً. ومع ذلك، فقد تراجعت الأسواق.

فيما يلى ثلاث ملاحظات من موسم الأرباح التى تعكس فى بعض النواحى معنويات المستثمرين أكثر مما تعكس الأساسيات الخاصة بالشركات.

الذكاء الاصطناعي: هل يجب الإنفاق أم لا؟

الإجابة، وفقًا لأكبر أربع شركات تقنية فى الولايات المتحدة: يجب الإنفاق وبقوة. فى الواقع، عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي، أشار الرئيس التنفيذى لأحد هذه الشركات فى مؤتمر أرباح الربع الثانى إلى أن“خطر التقليل من الاستثمار أكبر بكثير من خطر الإفراط فى الاستثمار.”

زادت الخطط الإجمالية للإنفاق على النفقات الرأسمالية، كما أوردتها هذه الشركات الرائدة، بأكثر من 50% من عام 2023 لتتجاوز 200 مليار دولار لعام 2024، مع نمو مضاعف إضافى متوقع لعام 2025، ونعتقد أن هناك مجالًا لمزيد من الارتفاع.

فى حين بدا أن الأسواق رحبت بزيادة الاستثمار فى الربع الأخير، فإنها ركزت هذه المرة على ما إذا كان هذا الإنفاق سيحقق عائدًا كافيًا على الاستثمار.

هذه المخاوف أثارت تصحيحًا فى أسهم التكنولوجيا. ويرى فريق الاستثمار فى التكنولوجيا العالمية أن هذا التراجع الصيفى مؤقت، حيث سيستمر الزخم فى مجال الذكاء الاصطناعى فى تقديم فرص مغرية جديدة.

وقد أظهرت أرباح الربع الثانى أدلة على ذلك، فإحدى الشركات العالمية الرائدة فى مجال التحكم بالطاقة لمراكز البيانات تجاوزت توقعات أرباحها ورفعت توجيهها المستقبلي، مستشهدة بطلبات أفضل من المتوقع وزيادة فى تراكم الطلبات.

هل يعود قطاع الرعاية الصحية للنمو؟

هذا تساؤل آخر تثيره نتائج الأعمال، فقطاع الرعاية الصحية سجل أدنى نسبة نمو سنوى فى الأرباح فى الربع الأول، لكنه تحول هذا الربع ليكون بين أعلى معدلات النمو عبر قطاعات مؤشر ستاندرد أند بورز 500، كما تبدو التوقعات مشرقة، حيث يتصدر قطاع الرعاية الصحية تسارع الأرباح فى 2025.

على الرغم من النتائج القوية العامة للربع الثاني، لاحظنا مشاعر مختلطة هنا أيضًا، فرغم أن شركتا الأدوية البارزتان اللتان تصنعان أدوية السكرى وفقدان الوزن GLP-1 شهدتا تطورات أرباح متباينة، ومع ذلك خسرت قيمتيهما بشكل متساوٍ فى التراجع السوقى.

فى أماكن أخرى، تواصل المستشفيات تعافيها ما بعد كوفيد مع عودة الطلب على الإجراءات الطبية إلى طبيعته.

كما بدأت الضغوط العمالية فى التراجع بعد نقص الممرضات فى حقبة الجائحة، وتتحسن قاعدة تكاليف المستشفيات مع تراجع الحاجة إلى توظيف العمال المؤقتين واستقرار تكاليف التمريض.

وإحدى المستشفيات التى نفضلها حققت ارتدادًا غير متوقع بنسبة 60% فى أرباح الربع الثانى، كما يستفيد صانعو الأدوات الطبية، حيث بدأت المستشفيات الرابحة الآن فى الإنفاق على المعدات.

وإجمالًا تقدم الرعاية الصحية فرص متباينة، فالتقييمات العامة جذابة وتوقعات الأرباح إيجابية، ومع ذلك، ليست كل المجالات فى القطاع مغرية بشكل متساوٍ. فالشركات الكبرى للأدوية فى الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تواجه مخاطر انتهاء حقوق براءات الاختراع، لكن موزعى الأدوية يستفيدون من انتهاء صلاحية البراءات وظهور المزيد من الأدوية الجنيسة للتوزيع.

الأسهم الاستهلاكية: هل يجب أن تشترى؟

الإجابة على السؤال لها أبعاد مختلفة، فلقد لاحظنا منذ فترة طويلة علامات توتر بين المستهلكين، خاصةً بين الفئة ذات الدخل المنخفض.

ويبدو أن التصدعات تتسع اليوم. إحدى سلاسل الوجبات السريعة الرائدة ذات الانتشار العالمى شهدت انخفاضًا فى المبيعات فى الربع الثانى لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، فسنوات من التضخم العالى لها تأثير، وقوة التسعير بدأت تتعرض للتساؤل حيث يتعين على الشركات تعديل أسعارها للحفاظ على الطلب.

الأسواق المتوسطة والعالية عمومًا أقوى، لكنها ليست محصنة. حتى بعض العلامات التجارية الفاخرة شهدت ضغطًا على المبيعات حيث حد المتسوقون من الإنفاق بسبب مخاوف من ضعف الاقتصاد.

وقام صانعو بعض السلع ذات الأسعار المرتفعة مثل الدراجات النارية والأجهزة بتخفيض التوقعات، وأخفقت إحدى شركات بطاقات الائتمان الكبرى فى تحقيق توقعاتها.

وهناك أمثلة أخرى بينها سلسلة رئيسية لتحسين المنازل لم تظهر أى نمو فى الربع الثانى بعد خمسة أرباع متتالية من تراجع الأرباح وأشارت إلى استمرار الاتجاه الضعيف فى إعلان الأرباح الخاصة بها.

لكن مع تحول بعض الطلب من الشرائح الأعلى دخلًا للطلب على السلع أقل سعرًا فإن ذلك دعم أكبر بائع تجزئة فى أمريكا وقائد السوق منخفض السعر، لتحقيق نتائج قوية فى الربع الثانى ورفع توقعاته للعام بأكمله.

يبدو أن شريحة الرفاهية الفائقة تظهر أكبر قدر من الصمود، مستفيدة من الدخل المرتفع.

لذلك نميل إلى أن الشركات ذات المنتجات المتميزة وقوة التسعير القوية، والعلامات التجارية القوية التى لديها قاعدة عملاء مخلصة وآمنة من الناحية المالية تعتبر جذابة نسبيًا، وإجمالًا، ما أرغب فى قوله أنه وسط العديد من الرسائل المختلطة فى سوق اليوم فن اختيار الأسهم أمر مهم.

والفهم العميق لديناميكيات الصناعة وأساسيات الشركات الفردية يمكن أن يكون مفيدًا ليس فقط فى تحقيق نتائج استثمارية إيجابية، بل أيضًا فى تقديم بعض الطمأنينة عندما تختبر نوبات تقلبات السوق مثل تلك التى شهدناها هذا الصيف قناعة المستثمرين.

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