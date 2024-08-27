%14 نموًا فى مبيعات السيارات أول 7 أشهر من 2024 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) مبيعات الملاكى تنمو 23% و”نيسان” تتصدر السوق
ارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 14.2% خلال أول 7 أشهر من العام الجارى، لتصل إلى نحو 49.2 ألف سيارة، مقابل 43.1 ألف سيارة بالفترة المقابلة من عام 2023.
وأظهر التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات“أميك” – الذى اطلعت عليه“البورصة“– نمو مبيعات سيارات الركوب“الملاكى” إلى 38.9 ألف سيارة بارتفاع بلغ نحو 23% خلال أول 7 أشهر من العام الجارى، مقابل نحو 31.8 ألف سيارة فى فترة المقارنة.
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وتراجعت مبيعات الشاحنات بمختلف فئاتها بنسبة 2% لتسجل 6.6 ألف شاحنة مقابل 6.7 ألف فى الفترة المناظرة من العام الماضى، فيما سجلت مبيعات“الأتوبيسات” انخفاضاً بنسبة بلغت نحو 20.9% لتسجل 3.5 ألف أتوبيس مقارنة بنحو 4.5 ألف أتوبيس خلال فترة المقارنة.
وتصدرت العلامة اليابانية“نيسان” مبيعات سوق السيارات بعدما استحوذت على 16.5% من السوق ببيع 8.1 ألف سيارة خلال أول 7 أشهر من العام الجارى 2024.
وجاءت ((شيفروليه)) بالمركز الثانى بحصة سوقية 12.1% وباعت أكثر من 5.9 ألف سيارة، وتراجعت العلامة التجارية ((تويوتا)) للمركز الثالث بعدما باعت 5.8 ألف سيارة وبحصة سوقية 11.9%.
((شيرى – غبور)) حلت بالمرتبة الرابعة بحصة سوقية 11.8% مسجلة بيع 5.7 ألف سيارة، وتبعتها ((هيونداى)) بالمركز الخامس بحصة سوقية بلغت نحو 10.7% بعدما باعت نحو أكثر من 5.2 ألف سيارة.
وصعدت ((إم جى)) للمرتبة السادسة ضمن قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لسوق السيارات خلال أول 7 أشهر من العام الجارى 2024، مسجلة حصة سوقية 6% بمبيعات 2.9 ألف سيارة.
وتراجعت سيارات ((كيا)) للمرتبة السابعة بمبيعات أكثر من 2.7 سيارة وبحصة سوقية 5.5%، وتمركزت ((بى واى دى)) فى المركز الثامن مسجلة مبيعات 2.2 ألف سيارة وبحصة سوقية 4.6%.
واستقرت العلامة التجارية ((سوزوكى)) بالمركز التاسع بإجمالى نحو 1.5 ألف سيارة، وبحصة سوقية 3.1%، وتبعتها العلامة التجارية ((ميتسوبيشى)) فى المرتبة العاشرة بمبيعات 1.3 ألف سيارة وبحصة سوقية 2.8%.
وسيطرت ((جيلى أبو غالى)) على المرتبة الحادية عشرة بمبيعات أكثر من ألف سيارة وبحصة سوقية 2.1%، وتراجعات العلامة ((رينو)) للمركز الثانى عشر بعد بيع 999 سيارة وبحصة سوقية 2%.
وسجلت الموديلات الأخرى بيع 5.3 ألف سيارة ضمن قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لسوق السيارات خلال أول 7 أشهر من العام الجارى 2024، وبحصة سوقية بلغت نحو 10.8%.
وذكر تقرير“أميك”، أن السوق شهد بيع أكثر من 11.4 ألف سيارة على أساس شهرى خلال شهر يوليو فقط، مقابل بيع نحو 6.2 ألف سيارة فى شهر يوليو 2023 وبنسبة ارتفاع تقدر بنحو 81.2%.
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