%14 نموًا فى مبيعات السيارات أول 7 أشهر من 2024 - جريدة البورصة

ارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 14.2% خلال أول 7 أشهر من العام الجارى، لتصل إلى نحو 49.2 ألف سيارة، مقابل 43.1 ألف سيارة بالفترة المقابلة من عام 2023.

وأظهر التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات“أميك” – الذى اطلعت عليه“البورصة“– نمو مبيعات سيارات الركوب“الملاكى” إلى 38.9 ألف سيارة بارتفاع بلغ نحو 23% خلال أول 7 أشهر من العام الجارى، مقابل نحو 31.8 ألف سيارة فى فترة المقارنة.

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وتراجعت مبيعات الشاحنات بمختلف فئاتها بنسبة 2% لتسجل 6.6 ألف شاحنة مقابل 6.7 ألف فى الفترة المناظرة من العام الماضى، فيما سجلت مبيعات“الأتوبيسات” انخفاضاً بنسبة بلغت نحو 20.9% لتسجل 3.5 ألف أتوبيس مقارنة بنحو 4.5 ألف أتوبيس خلال فترة المقارنة.

وتصدرت العلامة اليابانية“نيسان” مبيعات سوق السيارات بعدما استحوذت على 16.5% من السوق ببيع 8.1 ألف سيارة خلال أول 7 أشهر من العام الجارى 2024.

وجاءت ((شيفروليه)) بالمركز الثانى بحصة سوقية 12.1% وباعت أكثر من 5.9 ألف سيارة، وتراجعت العلامة التجارية ((تويوتا)) للمركز الثالث بعدما باعت 5.8 ألف سيارة وبحصة سوقية 11.9%.

((شيرى – غبور)) حلت بالمرتبة الرابعة بحصة سوقية 11.8% مسجلة بيع 5.7 ألف سيارة، وتبعتها ((هيونداى)) بالمركز الخامس بحصة سوقية بلغت نحو 10.7% بعدما باعت نحو أكثر من 5.2 ألف سيارة.

وصعدت ((إم جى)) للمرتبة السادسة ضمن قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لسوق السيارات خلال أول 7 أشهر من العام الجارى 2024، مسجلة حصة سوقية 6% بمبيعات 2.9 ألف سيارة.

وتراجعت سيارات ((كيا)) للمرتبة السابعة بمبيعات أكثر من 2.7 سيارة وبحصة سوقية 5.5%، وتمركزت ((بى واى دى)) فى المركز الثامن مسجلة مبيعات 2.2 ألف سيارة وبحصة سوقية 4.6%.

واستقرت العلامة التجارية ((سوزوكى)) بالمركز التاسع بإجمالى نحو 1.5 ألف سيارة، وبحصة سوقية 3.1%، وتبعتها العلامة التجارية ((ميتسوبيشى)) فى المرتبة العاشرة بمبيعات 1.3 ألف سيارة وبحصة سوقية 2.8%.

وسيطرت ((جيلى أبو غالى)) على المرتبة الحادية عشرة بمبيعات أكثر من ألف سيارة وبحصة سوقية 2.1%، وتراجعات العلامة ((رينو)) للمركز الثانى عشر بعد بيع 999 سيارة وبحصة سوقية 2%.

وسجلت الموديلات الأخرى بيع 5.3 ألف سيارة ضمن قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لسوق السيارات خلال أول 7 أشهر من العام الجارى 2024، وبحصة سوقية بلغت نحو 10.8%.

وذكر تقرير“أميك”، أن السوق شهد بيع أكثر من 11.4 ألف سيارة على أساس شهرى خلال شهر يوليو فقط، مقابل بيع نحو 6.2 ألف سيارة فى شهر يوليو 2023 وبنسبة ارتفاع تقدر بنحو 81.2%.