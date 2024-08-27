ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق لأعلى مستوى خلال 6 أسابيع - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع تقييم بيانات اقتصادية وافقت توقعات المحللين والأسواق الأوروبية.
وعند نهاية التداولات، صعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.15% عند 518.8 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر الأوروبي منذ نهاية جلسة 12 يوليو (524 نقطة).
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وفي حين انخفض“كاك” الفرنسي بنسبة 0.3% عند 7565 نقطة، أضاف“داكس” الألماني نحو 0.35% ليغلق عند 18681 نقطة، وارتفع“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.2% عند 8345 نقطة.
وثبت البنك المركزي في المجر أسعار الفائدة عند 6.75% دون تغيير، وبما يتماشى مع توقعات الأسواق في ظل تسارع التضخم ليسجل معدلاً سنوياً قدره 4.1% بعد خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو.
وفي حين انكمش الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني، وهو ما يوافق القراءة الأولية عند انخفاض للناتج المحلي بنسبة 0.1% على أساس فصلي، تراجعت الأسعار في المتاجر البريطانية خلال أغسطس بنسبة 0.3% على أساس سنوي، لتنخفض للمرة الأولى منذ أكتوبر 2021.
المصدر:
MENAFN27082024000202011048ID1108607184
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