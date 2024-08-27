ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق لأعلى مستوى خلال 6 أسابيع - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع تقييم بيانات اقتصادية وافقت توقعات المحللين والأسواق الأوروبية.

وعند نهاية التداولات، صعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.15% عند 518.8 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر الأوروبي منذ نهاية جلسة 12 يوليو (524 نقطة).

موضوعاتالولايات المتحدة تضيف ألف وحدة شحن للسيارات الكهربائية أسبوعيًا الحرائق والجفاف يهددان برفع أسعار السكر وزيت النخيل الصين وإندونيسيا أبرز المستفيدين من خفض الفائدة الأمريكية

وفي حين انخفض“كاك” الفرنسي بنسبة 0.3% عند 7565 نقطة، أضاف“داكس” الألماني نحو 0.35% ليغلق عند 18681 نقطة، وارتفع“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.2% عند 8345 نقطة.

وثبت البنك المركزي في المجر أسعار الفائدة عند 6.75% دون تغيير، وبما يتماشى مع توقعات الأسواق في ظل تسارع التضخم ليسجل معدلاً سنوياً قدره 4.1% بعد خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو.

وفي حين انكمش الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني، وهو ما يوافق القراءة الأولية عند انخفاض للناتج المحلي بنسبة 0.1% على أساس فصلي، تراجعت الأسعار في المتاجر البريطانية خلال أغسطس بنسبة 0.3% على أساس سنوي، لتنخفض للمرة الأولى منذ أكتوبر 2021.

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