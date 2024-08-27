250 مليون جنيه أسهمًا مجانية لـالمركزى من أرباح المصرف المتحد - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) 7 مليارات جنيه نصيب البنك من أرباح الشركات التابعة والشقيقة
كشفت القوائم المالية للبنك المركزى المصرى عن العام المالى الماضى 2023-2024 حصوله على توزيعات مجانية بقيمة 250 مليون جنيه من المصرف المتحد المملوك له.
وارتفع نصيب“المركزى” من أرباح الشركات التابعة والشقيقة إلى 7 مليارت جنيه بدعم من زيادة حصته فى أرباح البنك العربى الإفريقى إلى 4.3 مليار جنيه مقابل 1.6 مليار جنيه فى العام المالى 2022-2023.
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وحصل البنك على نحو 1.7 مليار جنيه من أرباح المصرف العربى الدولى مقابل 738 مليونًا فى العام المالى الأسبق.
فيما كان نصيبه من أرباح الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى والتى يملك فيها 25%، نحو 18 مليون جنيه مقابل 13 مليونًا.
وأشار إلى أن شركة بنوك مصر والبالغة حصته فيها نحو 53.8% حصل منها على 464 مليون جنيه مقابل 390 مليون جنيه.
وتراجعت أرباحه من شركة ضمان مخاطر الائتمان والتى يسهم فيها بنحو 20% إلى 29 مليون جنيه مقابل 198 مليونًا. فيما حصل من شركة الهوية الرقمية المؤسسة حديثًا ويمتلك فيها 55% على نحو 26 مليون جنيه.
وكان نصيبه فى أرباح الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزى التى يملك فيها 70% نحو 483 مليون جنيه مقابل خسائر قدرها 11 مليون جنيه.
وحصل من شركة إيجى كاش وحصته فيها نحو 35% على 45 مليون جنيه مقابل 47 مليون جنيه، ومن شركة التيرا للبنية التحتية الرقمية المملوكة له بالكامل على 14 مليون جنيه مقابل مليون جنيه فى العام المالى السابق عليه.
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