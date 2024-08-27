250 مليون جنيه أسهمًا مجانية لـالمركزى من أرباح المصرف المتحد - جريدة البورصة

كشفت القوائم المالية للبنك المركزى المصرى عن العام المالى الماضى 2023-2024 حصوله على توزيعات مجانية بقيمة 250 مليون جنيه من المصرف المتحد المملوك له.

وارتفع نصيب“المركزى” من أرباح الشركات التابعة والشقيقة إلى 7 مليارت جنيه بدعم من زيادة حصته فى أرباح البنك العربى الإفريقى إلى 4.3 مليار جنيه مقابل 1.6 مليار جنيه فى العام المالى 2022-2023.

موضوعات“المركزى” يرفع حصته فى“أفريكسم بنك” بنحو 2.6% “المركزى” يتحول للربحية العام المالى الماضى ويحقق 22.8 مليار جنيه 901.6 مليون جنيه صافى أرباح“aiBANK” النصف الأول من 2024

وحصل البنك على نحو 1.7 مليار جنيه من أرباح المصرف العربى الدولى مقابل 738 مليونًا فى العام المالى الأسبق.

فيما كان نصيبه من أرباح الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى والتى يملك فيها 25%، نحو 18 مليون جنيه مقابل 13 مليونًا.

وأشار إلى أن شركة بنوك مصر والبالغة حصته فيها نحو 53.8% حصل منها على 464 مليون جنيه مقابل 390 مليون جنيه.

وتراجعت أرباحه من شركة ضمان مخاطر الائتمان والتى يسهم فيها بنحو 20% إلى 29 مليون جنيه مقابل 198 مليونًا. فيما حصل من شركة الهوية الرقمية المؤسسة حديثًا ويمتلك فيها 55% على نحو 26 مليون جنيه.

وكان نصيبه فى أرباح الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزى التى يملك فيها 70% نحو 483 مليون جنيه مقابل خسائر قدرها 11 مليون جنيه.

وحصل من شركة إيجى كاش وحصته فيها نحو 35% على 45 مليون جنيه مقابل 47 مليون جنيه، ومن شركة التيرا للبنية التحتية الرقمية المملوكة له بالكامل على 14 مليون جنيه مقابل مليون جنيه فى العام المالى السابق عليه.