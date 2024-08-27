الحرائق والجفاف يهددان برفع أسعار السكر وزيت النخيل

MENAFN - Al-Borsa News) تسببت التغيرات المناخية فى مخاوف بشأن أسعار سلع غذائية رئيسية فى مقدمتها السكر وزيت النخيل.

وبحسب ما نقلته وكالة“بلومبرج”، فإن الاندلاع غير المسبوق للحرائق التي ضربت حقول قصب السكر في أكبر مصدر في العالم البرازيل خلال عطلة نهاية الأسبوع يؤثر على العرض العالمي من المُحليات ورفع الأسعار.

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يُشير تاجر السكر العالمي“ألفيان” إلى أن التأثيرات المحتملة لحرائق عام 2024 قد تتجاوز الأضرار التي لحقت بمحصول قصب السكر في البرازيل نتيجة الصقيع الشديد عام 2021، بحسب بلومبرج.

وفي مقابلة، صرّح ماورو فيرجينو، رئيس وحدة التحليل التجاري في الشركة، بأن“حرائق 2024 تُشبه صقيع 2021، ولكن بوتيرة أكثر شدة.”

من المتوقع أن يمتد التأثير حتى العام المقبل ، إذ تضررت نباتات القصب التي كانت في مرحلة النمو بسبب الحرائق، وتؤدي الحرارة العالية إلى إتلاف جذور النبات بشكل كبير، ما قد يجبر المزارعين على إعادة زراعة القصب أو قبول محصول أقل في الموسم المقبل، بحسب بلومبرج.

تشهد ولاية ساو باولو، المسئولة عن معظم إنتاج السكر في البرازيل، عددًا قياسيًا من الحرائق نتيجة لانخفاض الرطوبة وموجة الحرارة الشديدة، ووقد سجلت مجموعة“أوربلانا” المعنية بصناعة قصب السكر حوالي 2000 حريق خلال عطلة نهاية الأسبوع.

رغم أن الأمطار التي تلت تلك الحرائق ساعدت في تقليل مخاطر اندلاع حرائق جديدة، إلا أن حوالي 60,000 هكتار من المناطق الزراعية قد تأثرت بالفعل.

“لم أشهد شيئًا كهذا خلال 20 عامًا من عملي في هذا المجال”، يقول ألمير توركاتو، المدير التنفيذي لجمعية مزارعي القصب“كانويستي” لبلومبرج.

ارتفعت أسعار السكر الخام في بورصة نيويورك بنسبة 4.2% يوم الاثنين، وهو أكبر ارتفاع خلال يوم واحد منذ شهر.

وفى الوقت نفسه، تواجه إندونيسيا، أكبر منتج لزيت النخيل في العالم، تراجعًا في إنتاج هذا المحصول الحيوي نتيجة للطقس الجاف وشيخوخة الأشجار، ما قد يؤدي إلى تقليص الإمدادات العالمية وإبقاء الأسعار مرتفعة، بحسب بلومبرج.

تشير التوقعات الصادرة عن جمعية زيت النخيل الإندونيسية ومجلس زيت النخيل الإندونيسي، إلى أن إنتاج زيت النخيل هذا العام سيبقى مستقرًا أو قد ينخفض بنسبة تصل إلى 5% مقارنة بعام 2023، مقارنة بتوقعات بزيادة الإنتاج فى بداية هذا العام، بحسب بلومبرج.

تشير تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية المتحدة إلى أن إمدادت زيت النخيل العالمية فى نحو أدنى مستوى لها خلال ثلاث سنوات، مع معاناة اليزيا، ثاني أكبر منتج للزيت في العالم، من مشكلات في الإمدادات بسبب شيخوخة الأشجار ونقص العمالة.

في عام 2023، سجلت إندونيسيا إنتاجًا قياسيًا بلغ 54.84 مليون طن من زيت النخيل، بعد ثلاث سنوات من تراجع الإنتاج. لكن جمعية زيت النخيل الإندونيسية (جابكي) قدرت أن إنتاج هذا العام سيكون ما بين 52 مليونا و53 مليون طن.

وشهدت حوالي ثلث المناطق الرئيسية المنتجة لزيت النخيل في إندونيسيا، بما في ذلك سومطرة وأجزاء من كاليمانتان، أمطارًا أقل من المعتاد في يوليو، وفقًا لما ذكره محمد هادي سوجينج، الأمين العام لجابكي.

وقدر تقرير لزراعة الأجنبية الأمريكية أن إنتاج زيت النخيل الإندونيسي من يناير إلى يونيو انخفض بنسبة 2% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضى.

وأوضح التقرير أن الجفاف أدى إلى نمو مزيد من الأزهار الذكرية، ما قلل من حجم عناقيد الثمار الطازجة.

وارتفعت العقود الآجلة لزيت النخيل في كوالالمبور بنسبة 1.1% لتصل إلى 3,966 رينجيت ما يمدد المكاسب للجلسة الخامسة على التوالى، وهو أطول ارتفاع منذ أوائل يوليو، وتدعم المخاوف بشأن نقص الإمدادات ارتفاع الأسعار، وفقًا لبارامالينجام سوبرامانيام، المدير في شركة الوساطة“بيليندونج بيستاري” ومقرها سيلانجور.

كتب – محمود الحسينى: