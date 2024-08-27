الوزير الحايك يؤكد اهمية المواقع الأثرية التي تمتلكها رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network
)
رام الله /PNN / اكد وزير
السياحة والاثار هاني الحايك اهمية المواقع السياحية
والاثرية التي تحتضنها مدينة رام الله، حديث الوزير جاء خلال زيارة تفقدية لعدد من المواقع السياحية والاثرية بحضور وكيل وزارة السياحة والاثار
صالح طوافشة.
الحايك استهل جولته بزيارة لبلدية رام الله حيث كان في استقباله السيد عيسى قسيس وعدد من اعضاء المجلس البلدي وفريق البلدية ، حيث جرى مناقشة سبل اقامة حديقة اثرية تسهم في تطوير الواقع الاثري في رام الله ومن ثم توجه الوفد لزيارة لمركز رام الله السياحي ومتحف المدينة ولوكندا فرح وخربة الطيره والكمنجاتي وحوش الزيبق.
الحايك قال ؛ تشكل هذه المواقع جزءا مهما من الهوية الوطنية الفلسطينية، ونعمل على عدد من الخطط والبرامج التي من شأنها إحياء المواقع الأثرية، من خلال تكثيف وجود المواطنين فيها، ما سيساهم في حمايتها والحفاظ عليها.
وأشار الوزير الحايك إلى أهمية الشراكة والتعاون بين وزارة السياحة والآثار ومختلف البلديات في فلسطين، "فهي شريكة في تطوير المواقع الأثرية والتراثية، وفي خطط العمل والبرامج التي من شأنها إحياء هذه المواقع وتكثيف وجود الزوار والسياح فيها".
من جهته، رحب رئيس بلدية رام الله عيسى قسيس بالوزير الحايك والفريق المرافق له، معربا عن سعادة البلدية بهذه الزيارة التي تأتي في إطار التنسيق والتعاون بين الطرفين في عدد من القضايا المختلفة.
وأضاف قسيس، أن البلدية تبذل جهود كبيرة في التخطيط الاستراتيجي لمدينة رام الله من ناحية، والحفاظ على المعالم التاريخية والاثرية وحمايتها من ناحية أخرى، مشيرا إلى العلاقة التكاملية والشراكة المميزة ما بين البلدية والوزارة
MENAFN27082024000205011050ID1108607158
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.