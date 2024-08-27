الوزير الحايك يؤكد اهمية المواقع الأثرية التي تمتلكها رام الله

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN / اكد السياحة والاثار هاني الحايك اهمية المواقع والاثرية التي تحتضنها مدينة رام الله، حديث الوزير جاء خلال زيارة تفقدية لعدد من المواقع السياحية والاثرية بحضور وكيل وزارة السياحة والاثارصالح طوافشة.

الحايك استهل جولته بزيارة لبلدية رام الله حيث كان في استقباله السيد عيسى قسيس وعدد من اعضاء المجلس البلدي وفريق البلدية ، حيث جرى مناقشة سبل اقامة حديقة اثرية تسهم في تطوير الواقع الاثري في رام الله ومن ثم توجه الوفد لزيارة لمركز رام الله السياحي ومتحف المدينة ولوكندا فرح وخربة الطيره والكمنجاتي وحوش الزيبق.

الحايك قال ؛ تشكل هذه المواقع جزءا مهما من الهوية الوطنية الفلسطينية، ونعمل على عدد من الخطط والبرامج التي من شأنها إحياء المواقع الأثرية، من خلال تكثيف وجود المواطنين فيها، ما سيساهم في حمايتها والحفاظ عليها.

وأشار الوزير الحايك إلى أهمية الشراكة والتعاون بين وزارة السياحة والآثار ومختلف البلديات في فلسطين، "فهي شريكة في تطوير المواقع الأثرية والتراثية، وفي خطط العمل والبرامج التي من شأنها إحياء هذه المواقع وتكثيف وجود الزوار والسياح فيها".

من جهته، رحب رئيس بلدية رام الله عيسى قسيس بالوزير الحايك والفريق المرافق له، معربا عن سعادة البلدية بهذه الزيارة التي تأتي في إطار التنسيق والتعاون بين الطرفين في عدد من القضايا المختلفة.

وأضاف قسيس، أن البلدية تبذل جهود كبيرة في التخطيط الاستراتيجي لمدينة رام الله من ناحية، والحفاظ على المعالم التاريخية والاثرية وحمايتها من ناحية أخرى، مشيرا إلى العلاقة التكاملية والشراكة المميزة ما بين البلدية والوزارة