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وفد إسرائيلي يتوجه إلى الدوحة لمواصلة المفاوضات

8/27/2024 2:42:33 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN/ نقل موقع“أكسيوس” الأميركي باراك رافيد عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن وفداً إسرائيلياً من مسؤولين في جهازي الاستخبارات (الموساد) والأمن الداخلي (الشاباك) والجيش الإسرائيلي سيتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، لمواصلة المحادثات مع المسؤولين الأميركيين والقطريين والمصريين بشأن اتفاق غزة.

وأضاف“رافيد” على منصة“إكس” إن المحادثات المرتقبة تستهدف سد الفجوات المتبقية في اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

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