وفد إسرائيلي يتوجه إلى الدوحة لمواصلة المفاوضات

(MENAFN
- Palestine News Network
)
بيت لحم /PNN/ نقل
موقع“أكسيوس” الأميركي باراك رافيد عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن وفداً إسرائيلياً من مسؤولين في جهازي الاستخبارات (الموساد) والأمن الداخلي (الشاباك) والجيش الإسرائيلي سيتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، لمواصلة المحادثات مع المسؤولين الأميركيين والقطريين والمصريين بشأن اتفاق غزة.
وأضاف“رافيد” على منصة“إكس” إن المحادثات المرتقبة تستهدف سد الفجوات المتبقية في اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
MENAFN27082024000205011050ID1108607156
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.