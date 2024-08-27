حرب أوكرانيا تتصاعد.. إف 16 تشارك في المعارك وروسيا تتوعد واشنطن على تورطها في كورسك

تتصاعد الحرب بين أوكرانيا وروسيا بشكل مطرد مع دخول أسلحة جديدة إلى ساحات المعارك، وتوسع جبهات الحرب، فقد أعلنت أوكرانيا رسمياً استخدامها مقاتلات "إف 16" الأمريكية في صدر الهجمات الروسية فيما تواصل توغلها الكبير في كورسك، وهو ما دعا الجانب الروسي اليوم إلى إطلاق تحذير غير مسبوق للولايات المتحدة لـ"تورطها" في هجوم كورسك.

في تفاصيل التطورات، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف استخدمت طائرات مقاتلة من طراز إف-16 تسلمتها من شركائها الغربيين لصد الضربات الجوية الروسية الضخمة الأخيرة.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي "قمنا بتدمير الصواريخ والطائرات المسيرة باستخدام طائرات إف-16"، مكررا أيضا أن عدد الطائرات التي تلقتها كييف لم يكن "كافيا".

كما أعلن الرئيس الأوكراني أن جيشه أجرى أخيرا اختبارا ناجحا لأول صاروخ بالستي محلي الصنع.

وقال "تم اجراء تجربة إيجابية لأول صاروخ بالستي أوكراني. أهنئ صناعتنا الدفاعية على ذلك" رافضا "تقديم تفاصيل إضافية" حول هذا الصاروخ الجديد.

ويأتي إعلان الرئيس الأوكراني عقب ليلتين متتاليتين من قصف روسي عبر أوكرانيا أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص وتدمير بنى تحتية للطاقة. وتحاول أوكرانيا تطوير صناعة الأسلحة الخاصة بها وتشجيع الإنتاج العسكري محليا في إطار الجهود التي تبذلها من أجل أن تصبح أقل اعتمادا على المساعدات العسكرية الغربية.

وقال زيلينسكي الأسبوع الماضي إن قواته استخدمت للمرة الأولى في العمليات القتالية "صاروخا مسيّرا" طويل المدى أوكراني الصنع سمّي "باليانيتسيا".

موسكو: واشنطن متورطة

في المقابل، نقلت وكالة تاس للأنباء عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله اليوم الثلاثاء إن تورط الولايات المتحدة في توغل أوكرانيا داخل منطقة كورسك في غرب روسيا "حقيقة واضحة".

وقال ريابكوف إن "المسار التصعيدي لواشنطن بات أشد صعوبة". وأضاف "الأمر هو أن الزملاء (الأمريكيين) تخلوا عما تبقى من المنطق ويعتقدون أن كل شيء مباح بالنسبة لهم. ويتبع عملاؤهم في كييف نفس مناهجهم". وتابع قائلا إن مثل هذه التصرفات ربما تؤدي إلى عواقب وخيمة من حيث رد فعل روسيا وإن واشطن على علم بطريقة رد موسكو.

وقالت روسيا إن أوكرانيا استخدمت في كورسك أسلحة زودها الغرب بها من بينها دبابات بريطانية وأنظمة صواريخ أمريكية. وأكدت كييف أنها استخدمت صواريخ هيمارس الأمريكية في تدمير جسور في كورسك.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الولايات المتحدة وبريطانيا زودتا أوكرانيا بصور أقمار صناعية ومعلومات عن منطقة كورسك في الأيام التي أعقبت التوغل الأوكراني. وأضافت أن المعلومات الاستخباراتية كانت تهدف إلى مساعدة القوات الأوكرانية على متابعة أي قوات روسية إضافية قد تشن هجوما عليها أو تعيق قدرتها على الانسحاب إلى أوكرانيا.

500 ميل مربع

وتحقق كييف نتائج من توغلها، وقال قائد الجيش إن قوات البلاد تسيطر على ما يقرب من 500 ميل مربع من مقاطعة كورسك.

واليوم، أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية أنه تلقى معلومات عن محاولة توغل من قبل القوات الأوكرانية، مؤكدا أن الوضع "تحت السيطرة".

بحسب قناة "ماش" الروسية على تلغرام، يحاول جنود أوكرانيون دخول المنطقة عبر بلدة نخوتيفكا المتاخمة لأوكرانيا.

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