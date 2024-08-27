حمدان بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة موزه بنت عبيد بن راشد المرّي

قدّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، واجب العزاء في وفاة موزه بنت عبيد بن راشد المرّي، والدة الشيخ محمد بن ثاني بن جمعه آل مكتوم، والشيخ سعيد بن ثاني بن جمعه آل مكتوم.

وأعرب سموّه خلال زيارة مجلس العزاء في دبي، عن خالص التعازي والمواساة لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله عزّ وجلّ أن يتغمّدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنّاته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

كما قدّم واجب العزاء سموّ الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، لأسرة الفقيدة، داعياً المولى العليّ القدير أن يشملها بواسع رحمته ويجعلها من أهل الجنة، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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