طرق دبي تنفذ تحسينات على مداخل ومخارج منطقتي مجان والبراري باتجاه شارع الشيخ محمد بن زايد

نفذت هيئة الطرق والمواصلات أعمال تحسينات على مداخل ومخارج منطقتي مجان والبراري باتجاه شارع الشيخ محمد بن زايد، حيث تم تحويل حركة المركبات من دخول النفق إلى نظام المسارات التعاكسية، إلى جانب تنفيذ تقاطع بإشارات ضوئية على مدخل المنطقة، الأمر الذي أسهم في زيادة انسيابية الحركة المرورية لمستخدمي الطريق، وتخفيف الكثافة المرورية وسهولة الوصول إلى المناطق المحاذية لشارع الشيخ محمد بن زايد.

وتؤكد الهيئة استمرارها في تنفيذ أعمال التحسينات والحلول المرورية السريعة على شبكة الطرق بإمارة دبي، لرفع كفاءة البنية التحتية والطاقة الاستيعابية للطرق بما يضمن انسيابية حركة المركبات في مختلف شوارع دبي، التي تشهد كثافة مرورية متزايدة نتيجة الطفرة التنموية والاقتصادية المستدامة التي تشهدها الإمارة.

وأضافت الهيئة أن الأعمال التحسينية على مداخل ومخارج منطقتي أرجان والبراري، ساهمت بشكل ملحوظ في تخفيف الضغط المروري وتقليل زمن الانتظار على المدخل من شارع الشيخ محمد بن زايد، مما أسهم ذلك في رفع انسيابية حركة المركبات وتقليل تشكل الطوابير، إلى جانب خفض زمن الوصول بنسبة تصل إلى50% خلال أوقات الذروة المسائية.



وذكرت الهيئة أن منطقتي مجان والبراري من المناطق السكنية والتجارية الحيوية في إمارة دبي، حيث يخدم تحسين مداخلها ومخارجها، في تقليل الازدحام المروري ورفع الطاقة الاستيعابية للمركبات المتوجهة إلى المنطقتين، وخفض معدل التأخير للدخول من شارع الشيخ محمد بن زايد خلال ساعة الذروة المسائية من 9 دقائق إلى 4.5 دقائق.



تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز